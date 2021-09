Netflix

Netflix ne cesse d’ajouter du contenu original et renouvelé à son catalogue. Ainsi, pour ce week-end, nous vous présentons les cinq séries tendances de la plateforme à ne pas manquer.

Séries© NetflixLes protagonistes de Jaguar

Netflix ne cesse d’innover pour rester à jour dans l’industrie. Depuis qu’il est entré dans les maisons de chaque pays du monde, il est devenu la plate-forme standard pour les utilisateurs. Bien que, maintenant, la concurrence soit immense, c’est toujours le géant du streaming et l’exemple clair en est qu’il a encore beaucoup de contenu original.

Après avoir annoncé une fin d’année riche en avant-premières et une prochaine 2022 avec plus de nouveautés à TUDUM, Netflix a encore un 2021 à applaudir. Mais, si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end, de Spoiler, nous vous recommandons cinq séries de tendances sur la plate-forme pour en profiter.

5 séries Netflix tendances à regarder ce week-end :

5. Jaguar :

Avec une saison de six épisodes, Jaguar est l’une des récentes premières de Netflix. C’est une série appropriée à voir en un seul week-end et se déroule dans les années 60, où un survivant de l’Holocauste rejoint un groupe d’espions qui cherchent à se venger des nazis qui se cachent en Espagne.

4. Appât à clics :

C’est l’une des mini-séries les plus réussies qu’il ait jamais eues. Netflix dans les dernières semaines. Cette bande de huit épisodes suit l’histoire de Nick Brewer et de son enlèvement, ce qui apporte une touche cyber perverse.

3. Versailles :

C’est l’une des séries d’époque les plus excitantes de la plateforme. Avec trois saisons de dix épisodes chacune, ce strip suit l’histoire du roi Louis XIV de France et d’un luxueux palais qui devient la prison dorée de la noblesse.

2. Étranger :

Les années passent et Étranger C’est toujours une tendance sur Netflix. Avec Sam Heughan et Caitriona Balfe, cette série a cinq saisons et suit la vie des Frasers et leurs mésaventures amoureuses, les voyages dans le temps et l’ancienne Écosse.

1. Le jeu du calmar :

C’est l’une des dernières sorties de Netflix et il ne cesse de générer de la fureur dans le monde entier. Ignorant le risque mortel, des centaines de joueurs acceptent une invitation à participer à des jeux pour enfants avec un prix irrésistible. Avec une saison de neuf épisodes, cette série est la grande tendance et digne d’un marathon du week-end.

