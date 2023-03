5 séries NETFLIX que vous DEVEZ REGARDER si Vikings vous manque

in

Si vous avez terminé l’histoire de Ragnar Lothbrok, alors vous devez voir ces fictions très similaires. Passez en revue la liste avec The Last Kingdom et plus encore!

© IMDbVikings, la série à succès disponible sur Netflix.

S’il s’agit de drames historiques, il y en a un dans Netflix qui est inoubliable. On parle de Vikingsla série à succès basée sur le mythologie nordiquequi captive les téléspectateurs depuis ses débuts dans 2013. L’histoire suit la vie du légendaire Viking Ragnar Lothbrok alors qu’il se bat pour conquérir de nouveaux territoires. Bien que la série originale soit terminée, les utilisateurs peuvent profiter autres productions disponibles sur Netflix qui offrent des aventures et des batailles épiques similaires.

+ 5 séries similaires à Vikings sur Netflix

-Le dernier royaume

Si vous manquez Vikingsalors vous devez ajouter à votre liste Le dernier royaume. Cette série suit Alfred le Grand alors qu’il défend son royaume contre les envahisseurs nordiques. En parallèle, Uhtread cherche à récupérer son droit d’aînesse ancestral. La fiction a été créée par Stéphane Butchard et créée en 2015. À ce jour, ils ont été libérés cinq saisons disponible en Netflix.

-Chevalier

Une autre de la série que vous devez voir dans Netflix si vous l’avez aimé Vikingsest intitulé chevalier. Avec seulement 8 épisodes dans le catalogue, l’histoire créée par Don Handfield et Richard Rayner dans 2019, est devenu une proposition intéressante pour les amateurs de théâtre. Se déroulant quinze ans après la défaite des croisés, il expose un chevalier chevronné qui devient la plus haute autorité de son ordre à Paris et découvre un terrible secret.

– Barbares

Étranger Vikings? alors il faut voir Barbaresune série de 2020 avec deux saisons dans Netflix. Créé par Arne Nolting, Jan Martin Scharf et Andreas Heckmann, a pour personnage principal un officier romain déchiré entre le puissant empire qui l’a vu grandir et sa propre tribu. Ces loyautés opposées le conduisent à une bataille historique épique.

-Le sorceleur

Si vous êtes à la recherche d’aventures passionnantes comme Vikingstu ne peux pas te perdre Le sorceleur. Basée sur l’histoire d’Andrzej Sapkowski, cette série suit le chasseur de monstres Geralt de Riv alors qu’il navigue dans un monde dangereux rempli de créatures magiques et fantastiques. La série a été créée par Lauren Schmidt Hissrich et créée en 2019. Il a deux saisons et un univers étendu sur la plateforme de streaming.

-Les Derniers Tsars

Un docu-fiction de 6 épisodes dans Netflix Ce sera parfait pour voir si vous avez déjà terminé Vikings. Il s’agit de Les derniers tsarssorti en 2019. Basé sur des événements réels et créé par Adrien Mc Dowallrelate la vie du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et de sa famille alors qu’ils se battent pour garder le contrôle de leur pays et faire face à la Révolution d’Octobre.

