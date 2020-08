5 recommandations pour le balcon et la table à manger

La saison du barbecue est lancée, mais vous n’avez pas de jardin et les parcs ne sont pas non plus une option? Grâce aux grils électriques, vous n’avez pas à vous passer de nourriture fraîchement grésillée. Placez simplement le gril sur le balcon ou dans la cuisine. Nous avons cinq grils électriques en magasin que vous pouvez utiliser pour préparer de délicieux steaks et plus encore.

Par Margarete Hayduk

Peu encombrant, facile à utiliser et sans grand effort de nettoyage: vous n’avez pas besoin de bouteilles de gaz, de charbon ou de briquets pour barbecues électriques – une prise suffit. De plus, les grils électriques sont souvent moins chers que leurs confrères fougueux. Un autre avantage: ils sont prêts à l’emploi en quelques minutes et vous pouvez déguster de la viande et des légumes grillés sans feu ni flamme. Certes, vous devez vous passer de l’arôme de fumée typique d’un gril à charbon pour les grils électroniques. Mais il existe aussi des alternatives: par exemple des bâtons d’encens spéciaux.

Mise en garde Comme ils ne produisent pas de fumée, les grils électriques sont particulièrement adaptés pour une utilisation sur les balcons ou les patios. Avant de démarrer l’e-grill, assurez-vous de consulter le contrat de location ou les règles de la maison. Le barbecue est-il autorisé dans votre maison? Sinon, le gril électrique n’est pas non plus une option.

Severin PG: Le compact

Le petit gril électrique de Severin est un bon modèle pour les minimalistes. Vous pouvez griller votre steak croustillant à l’extérieur et tendre et juteux à l’intérieur sur la surface de gril compacte (230 x 255 mm). Ceci est rendu possible par deux niveaux de puissance séparés avec une technologie de chauffage double innovante et une coque de réflecteur: un pour les grillades pointues jusqu’à 500 degrés et un pour le resserrage. Le meilleur: après le festin, la grille et le bol du grill de table passent simplement au lave-vaisselle.

Faits concrets:

Puissance maximale: 2300 watts

Poids: 2800 grammes

Tefal OptiGrill Elite: l’intelligent

L’OptiGrill Elite de Tefal est un gril à contact électrique, il cuit donc par le bas et par le haut en même temps (surface du gril: 200 x 300 mm). Cela garde la chaleur à l’intérieur et fonctionne de manière économe en énergie. Autre avantage: des températures de plus en plus basses sont souvent suffisantes en raison de la cuisson par le haut et par le bas. Le modèle Tefal est donc un bon gril électrique pour poissons, légumes et autres aliments qui doivent être préparés en douceur. Le gril intelligent tient également compte de l’épaisseur et de la quantité des aliments à griller et ajuste le temps de cuisson et la température en conséquence. Douze programmes de grill automatique promettent une préparation optimale de steak, hamburger ou panini – sans supervision.

Faits concrets:

Puissance maximale: 2000 watts

Poids: 6000 grammes

Barbecue Cloer: l’élégant

Le grill de table de Cloer est très chic. Avec une surface de gril de 430 x 305 mm, il est toujours l’un des petits grils électriques et convainc également par ses valeurs «intérieures». Avec le contrôle de température en continu, vous pouvez préparer vos aliments comme vous le souhaitez. L’élément chauffant de ce gril électrique est intégré dans la plaque de gril. De cette façon, la surface du gril chauffe encore plus rapidement et l’appareil fonctionne de manière particulièrement économe en énergie. La surface a un revêtement antiadhésif pour que rien ne colle. Le bac de récupération de graisse et le pare-éclaboussures sont inclus.

Faits concrets:

Puissance maximale: 2000 watts

Poids: 4260 grammes

Clatronic BQS: l’organisé

Qui ne sait pas cela? Lors des grillades, vous avez vite les mains pleines: certains veulent du poisson, les autres légumes et le savoureux halloumi doivent également être enveloppés dans du papier aluminium. Surtout lorsque vous faites un barbecue à l’extérieur, il y a un manque d’espace de stockage. Le gril de barbecue de Clatronic avec un presse-papiers offre une solution intelligente. La température du gril peut être réglée à l’aide d’un thermostat réglable en continu. Le gril électrique dispose également d’un coupe-vent. La surface du gril (355 x 245 mm) est chromée et amovible. Un boîtier tactile froid protège contre les brûlures. Et si le temps ne joue pas, le Clatronic BQS peut également être utilisé comme gril de table.

Faits concrets:

Puissance maximale: 2000 watts

Poids: 3100 grammes

George Foreman 22460-56: Le très grand

À l’intérieur, à l’extérieur – ou plutôt à table? Si vous ne voulez pas vous engager, vous n’avez pas à le faire avec le gril universel de George Foreman. Le gril de table pratique se transforme facilement en gril sur support avec le pied inclus. Peu importe où vous faites pivoter les pinces à gril – il y a beaucoup de friandises sur la très grande surface de gril (diamètre 445 mm).

Vous pouvez choisir entre cinq réglages de température différents pour que les aliments à griller atteignent le degré de cuisson parfait. Particulièrement pratique: le thermomètre extérieur affiche en permanence la température lors de la cuisson. La conception intelligente de la plaque de gril inclinée permet également à la graisse et à l’huile de s’écouler particulièrement bien. La plaque antiadhésive avec système de clic est facile à retirer, tout comme le bac à graisse.

Faits concrets: