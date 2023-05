5 raisons pour lesquelles un petit-déjeuner chaud est bon pour vous

Par Mariyan Argo |

Vous aimez manger un petit déjeuner chaud ? Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi un petit-déjeuner chaud est si sain pour vous.

Photo : Leonardo Cirimbell/Unsplash

Absorption des nutriments

Votre corps peut moins bien absorber certains nutriments lorsqu’ils sont crus. C’est notamment le cas des produits végétaux. Il est donc préférable de les réchauffer avant de les manger.

Énergie à long terme

Si vous mangez un petit-déjeuner froid, votre corps devra d’abord réchauffer le petit-déjeuner lui-même. Il est donc plus judicieux de choisir un petit-déjeuner chaud car alors votre corps n’a pas à dépenser d’énergie dessus. Ainsi, l’énergie demeure. De plus, un petit-déjeuner avec des glucides complexes, comme des flocons d’avoine chauds, peut fournir une énergie durable. Les plaintes telles que la fatigue et les trempettes matinales peuvent être contrées de cette façon.

Photo : Kevin McCutcheon/Unsplash

Glycémie stable

Si vous choisissez un petit-déjeuner chaud, comme un bol de flocons d’avoine, les fibres vont gonfler à cause de la chaleur. Cela garantit que le sucre est moins susceptible de pénétrer dans la circulation sanguine, créant ainsi des niveaux de sucre dans le sang stables. Vous remarquerez que vous êtes moins susceptible de grignoter pendant la journée.

Meilleure digestion

Comme mentionné précédemment, avec un petit-déjeuner chaud, votre corps n’a pas à ajuster la température. Cela rend votre petit-déjeuner plus facile à digérer. Votre petit-déjeuner restera plus longtemps dans votre estomac et vous procurera une sensation de satiété. Heureusement, cela ne provoquera pas de ballonnements.

Bon pour votre système immunitaire

Votre santé intestinale est très importante pour le fonctionnement de votre système immunitaire. Si votre intestin fonctionne bien et que les produits alimentaires sont faciles à digérer, votre système immunitaire fonctionnera de manière optimale. C’est le cas des petits déjeuners chauds.