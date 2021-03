5 raisons de regarder Pelé sur Netflix

Ce n’est pas une exigence pour être fan de football pour arrêter contrôle d’écran dans le documentaire de Pelé quand il a vu le nouveau contenu de Netflix. Il suffit d’être curieux pour oser savoir qui est l’homme à qui depuis plus de six décennies des millions de personnes ils / elles ont envisagé le meilleur footballeur de tous les temps et ils l’appellent «le roi».

Contrairement aux autres athlètes et athlètes du même niveau, Edson Arantes do Nascimento a transcendé sa renommée sans scandales ni confrontations en raison de ses convictions ou de sa manière d’être. Sa légende est passée sans les contrastes possédés par d’autres figures de l’histoire du sport qui sont même plus mémorisés pour leurs comportements que pour leurs réalisations, tels sont les cas de Muhammad Ali Oui Diego Armando Maradona.

Mais Pelé a choisi de se conduire de cette façon, il ne devrait donc pas être jugé sur son choix. Cependant, cela ne l’exclut pas d’être un individu avec des contradictions, comme les autres, et ce qui le façonne le documentaire comme l’humain qui est et a voulu être à son époque basé sur les moments historiques qu’ils ont dû vivre.

Syndrome du chien errant

L’impact du Maracanazo a été un coup psychologique difficile à surmonter. Le peuple brésilien a assumé cette défaite comme un déclin social. Immergé dans la tristesse Résignés à un panorama sans bonheur, ses habitants ont trouvé comme thérapie momentanée pour décharger leur frustration avec Moacir Barbosa, le gardien qui a reçu les buts de l’Uruguay en 1950. Ils lui ont reproché d’avoir sapé les émotions du pays.

«Cela vous a fait oublier le syndrome du chien errant. Cela a rehaussé l’estime de soi des Brésiliens », Ils font référence dans le documentaire sur Pelé quand il a commencé à apparaître dans Santos y la verdeamarela. L’apparition du garçon Edson Arantes do Nascimento en 1956 a fait irruption dans la dépression collective. Il a transformé l’amertume en joie par sa nature à jouer, ce qui était au-delà de la compréhension. Ce n’est pas pour rien que le football est une vertu au Brésil.

Couleur de peau

Avec le classement du Brésil à la Coupe du monde 1958 en Suède, Pelé, 17 ans, savait pour la première fois qu’il y avait quelque chose au-delà de son pays. Il est venu en Europe pour concourir dans un univers fascinant justement à cause de l’inconnu. Et l’ignorance était réciproque.

Comment les Suédois ont-ils accueilli un jeune homme dont la couleur de peau était différente de la leur? Cela est raconté avec une anecdote particulière qui place le spectateur sur la question raciale à l’intérieur une nation dont on a peu parlé pendant ces années.

La dictature

Dans quelle mesure est-il important pour la société qu’une idole et une star du sport s’expriment sur la situation politique dans son pays? C’est une réponse qui se décompose à travers les personnes interrogées, comme l’ancien président Image de balise Fernando Henrique Cardoso ou le musicien Gilberto Gil, ainsi que la position de Pelé lui-même.

Contrairement aux footballeurs légendaires comme le Chilien Carlos Caszely, qui a ouvertement exprimé son rejet de la dictature chilienne, On a reproché à Pelé de rester à l’écart de ce qui s’est passé au Brésil sous le régime d’Emilio Garrastazu Medici entre 1969 et 1974.

Frustration

Quelle a été l’évolution du football? Un avantage à savoir est la Coupe du monde en Angleterre ’66. La seule solution conçue par les équipes européennes pour arrêter Pelé était la force, le jeu difficile.

Aux génies du bal, ceux qui sont nés doués pour faire du bal un instrument d’art, Ils sont traités de deux manières: laissez-les être pour les admirer ou les arrêter en leur donnant des coups de pied. En Angleterre, Pelé a été humilié par ses rivaux en l’empêchant de faire ce qu’il aimait le plus faire: jouer. Il a porté cette dépression pendant les quatre années suivantes.

Relations affectives

Idolâtrer un footballeur au point de le percevoir comme un être immaculé est un risque à la fois pour le fan et pour le joueur lui-même. Le désenchantement dérivé d’un échec moral ou d’une transgression est le point culminant de l’idolâtrie, il n’y a pas de retour en arrière.

Peut-on pardonner à Pelé d’avoir eu des aventures en dehors de son mariage? L’infidélité passe-t-elle parce qu’il est Pelé? Cela sera déterminé par le spectateur ou le fan lors de l’écoute Edson Arantes do Nascimento commenter dans le documentaire.