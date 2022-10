5 nouveaux jeux de ces dernières semaines qu’on vous conseille d’essayer

Nous vous recommandons 5 nouveaux jeux du Play Store que vous devriez essayer.

Chaque semaine de nouveaux jeux Android gratuits de toutes sortes et parmi tous débarquent sur le Google Play Store Nous sélectionnons les meilleurs et vous les apportons pour que vous ne les négligez pas.

Ainsi, aujourd’hui, nous avons compilé pour vous un total de 5 nouveaux jeux récemment arrivés sur l’App Store de Googleque nous vous recommandons d’essayer.

Royaume du tireur de bulles

Le premier nouveau titre sur le Play Store que nous venons de recommander est Bubble Shooter Kingdom, un jeu de tir à bulles dans lequel vous devrez lancer une bulle d’une couleur vers celles de la même couleur pour les faire disparaître du plateau.

L’objectif de ce jeu est de redécorer un château et au fur et à mesure des phases vous obtenez différents objets avec lesquels vous pouvez le décorer.

Bubble Shooter Kingdom est un titre entièrement gratuit avec des publicités qu’il a des achats intégrés pour y avancer plus rapidement et, en plus, c’est un jeu hors ligne, ce qui signifie que vous pouvez y jouer même si vous n’avez pas de connexion Internet.

Télécharger gratuitement Bubble Shooter Kingdom

Boutique Héros Légendes

Shop Heroes Legends est un jeu de rôle de simulation dans lequel vous devrez prouver votre talent pour les affaires devenir le marchand le plus populaire de toute l’Aragonie.

Pour cela, vous commencerez par reprendre le magasin abandonné de votre oncle, qu’il vous faudra agrandir fabriquer les objets demandés par vos clients et l’améliorer pour attirer plus de clients potentiels du monde entier.

Boutique Heroes Legends fr un jeu gratuit avec des publicités dans lequel vous pourrez atteindre vos objectifs plus rapidement grâce à ses achats intégrés qui vont de 1,09 euros à 89,99 euros.

Téléchargement gratuit Shop Heroes Legends

ShooterRun

Le troisième titre de cette compilation est Shooter Run, un jeu d’action à défilement latéral simple mais addictif développé par MetaXSeed Games qui combine le meilleur des tireurs 2D avec le meilleur des jeux de plateforme.

Shooter Run est un jeu entièrement gratuit, sans publicité ni achats intégrésque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargez ShooterRun gratuitement

Conduite automobile en ligne

Car Driving Online est un simulateur de course automobile et de conduite très réaliste et divertissant dans lequel vous pouvez obtenez toutes sortes de véhicules, des voitures de sport aux camions, et personnalisez-les au maximum.

Ce titre a différents modes de jeu tels que conduite, stationnement, cascades ou courses gratuites et, en plus, il dispose d’un mode multijoueur grâce auquel vous pourrez affrontez des rivaux du monde entier.

Téléchargement gratuit Conduite automobile en ligne

Super héros Vir le robot garçon

Le dernier titre de cette liste est Super Hero Vir The Robot boy, un amusant jeu de course en 3D dans lequel vous vous mettrez dans la peau d’un garçon robot qui doit collectez toutes les pièces que vous pouvez dans la station de métro en évitant tous les obstacles qui se présentent à vous.

Super Hero Vir Le garçon robot est un jeu gratuit avec des publicitésmais sans achats intégrés, ce qui vous procurera des heures et des heures de plaisir.

Télécharger gratuitement Super Hero Vir The Robot boy

