5 classiques ajoutés à HBO Max !

HBO Max est l’une des plateformes de streaming par excellence avec un contenu de qualité qui lui donne beaucoup de prestige et séduit chaque mois de nouveaux abonnés. Il présente actuellement du nouveau matériel, y compris des films classiques de divers thèmes qui ont des cibles hétérogènes, mais avec une qualité homogène. C’est la formule du succès ! Et ce service le met en œuvre consciencieusement.

Vous aimez l’action, la romance ou les thrillers ? Il y a aussi des animations. Les émotions sont présentes dans le contenu de HBO Max. Découvrez ces cinq films récemment ajoutés à un catalogue plein de surprises qui captiveront votre attention. Cette plateforme est prête à se battre dans la guerre du streaming !

+5 films classiques récemment ajoutés à HBO Max

5. Colette

C’est un film biographique sorti aux Etats-Unis le 21 septembre 2018. Il raconte la vie du romancier français Colette, qui dans ce cas est personnifié par la talentueuse actrice Keira Knightley. L’auteur a été pressée par son mari d’écrire un roman avec son talent et de lui en donner le crédit. Elle décide de rester avec la célébrité !







4. Batman Beyond : Le retour du Joker

Découvrez le mystère derrière la nuit qui Homme chauve-souris et le Joker ils se sont affrontés pour la dernière fois. Terry McGinnis devra faire face aux conséquences d’une rivalité qui s’est terminée de la pire des manières. Bruce Wayne Vous découvrirez que le passé trouve toujours un moyen de revenir et que les cauchemars peuvent être réels. Mystère!







3. Mile 22 : L’évasion

Suite à la disparition de quatre kilos d’isotopes radioactifs du Césium139, Li Noor (Iko Uwais) Un ancien militaire, se présente avec un disque à la main à l’ambassade des États-Unis en Indonésie pour demander une extradition immédiate du pays en échange d’informations sur le sort desdits éléments. James Silva (Mark Wahlberg) et son groupe d’opérations déménagera à Li Noor à travers le territoire ennemi.







2. Jeu de puissance

Un membre du Congrès du Texas épris de parti s’associe à un agent de la CIA pour aider l’Afghanistan dans sa lutte contre le Union soviétique. Basé sur des faits réels, le film se déroule dans les années 1980. Charles Wilson (Tom Hanks) il se rend compte que de son niveau de pouvoir politique il peut faire des choses pour empêcher la victoire des communistes, en comptant sur le soutien d’une femme riche, Joanne Herring (Julia Roberts).







1. Beau garçon

Autre histoire vraie : en l’occurrence celle d’un père qui tente de sauver son fils de l’enfer de la drogue. Le film raconte la dépendance à la méthamphétamine d’un jeune homme et comment son père est témoin du combat de son fils contre cette terrible maladie. Drame et sensations fortes garanties ! Protagonisée par Steve Carell et Timothée Chalamet.