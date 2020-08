5 choses que vous détestez presque toujours sans raison

Nous avons tous passé le moment typique où nous allons à la cuisine, nous ouvrons le réfrigérateur, et quelques secondes plus tard, nous pensons, que faisais-je ici? C’est une plus de situation qui nous arrive et nous ne savons pas ce qui la produit ni pourquoi est-il donné.

La même chose se produit avec les choses que nous n’aimons pas, il peut y avoir un certain film que nous n’aimons pas, mais il y a d’autres choses qui nous détestons depuis que nous les connaissons et on ne nous a même pas donné de raison de le faire, c’est juste.

Des choses qui nous ennuient sans raison

1- La classe moyenne

Oui, vous y pensez, la classe moyenne? On peut dire ça la plupart des gens sont dans cette classe et que cela n’a aucun sens, mais réfléchissons un peu.

Dans le monde de la télévision et de la littératureComment voyons-nous normalement les gens de la classe moyenne? Dans de nombreux cas, des gens haineux, qui résolvent leurs problèmes avec l’alcool et pas très intelligents. La critique pleut sur nous et nous ne parlons vraiment que de stéréotypes.

2- Capitalisme

Que cela nous plaise ou non, le capitalisme est responsable du fait que l’on peut boire un soda sur une terrasse quand il fait très chaud, ou que l’on peut se rendre au travail en voiture s’il est très loin. Je déteste tellement quelque chose qui nous donne tellement de réconfort et la qualité de vie n’est pas quelque chose de très normal et pourtant c’est très courant.

3- Hipsters

Il nous est arrivé à tous de descendre la rue avec nos amis et de voir quelqu’un habillé d’une manière différente et dites “regardez ce hipster” et riez. Ce ne sera probablement même pas le cas, mais on s’en fiche.

Ce sur quoi nous basons ce rejet est quelque chose que nous ne savons même pas. Qu’une personne décide d’en avoir goûts alternatifs à ceux de la majorité cela ne vous rend pas désagréable, pensez-y.

4- Cyclistes

Les cyclistes et grandes villes vont de pair, et plus encore ces dernières années où l’utilisation du deux roues est en augmentation. Cependant, plus ce transport est utilisé, plus il génère de haine.

Que vous préférez un méthode de transport plus verte Et éviter les embouteillages bizarres n’est pas une mauvaise chose, nous pensons tous que jusqu’à ce que vous soyez derrière un sur la route.

5- Les rousses

Si vous avez ou avez eu un ami aux cheveux roux, vous avez sûrement déjà entendu comment ils appelaient la carotte ou qu’elle était rouillée sans raison. Pourquoi jouer avec la couleur des cheveux d’une personne? La superstition qui dit les rousses sont malchanceuses, cela peut avoir fait partie du blâme.

Source: ListVerse Source de l’image de couverture: Warner Bros