5 choses à savoir sur l’Oppo Find X3 Pro (qui dispose également d’un microscope)

Le fabricant chinois de smartphones Oppo il est parmi les derniers arrivés dans notre pays, mais chez lui, il est depuis longtemps l’un des plus populaires; ceci est démontré par l’arrivée en Italie fin mars de Oppo Find X3 Pro 5G, le dernier appareil phare du groupe qui n’a rien à envier aux produits les plus connus de marques déjà connues en Occident. D’une part, le téléphone représente le classique offre haut de gamme en commun avec de nombreuses marques maintenant: processeur Snapdragon 888 fourni, connectivité 5G, affichage spectaculaire, résistance à l’eau, lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, système d’exploitation Android présent dans la dernière version disponible et bien plus encore – y compris un prix exagéré de puits 1 149 euros. D’autre part, le gadget se vante 5 fonctionnalités très difficiles à trouver ailleurs, ce qui le rend essentiellement unique.

Conception curviligne

La face avant des smartphones est désormais pratiquement identique pour tous les smartphones, c’est pourquoi les concepteurs d’Oppo se sont concentrés sur la fabrication du face arrière par Find X3 Pro 5G. Le gadget présente des lignes courbes et sinueuses qui impliquent même l’élément traditionnellement moins élégant de tous les téléphones sortis ces dernières années: le module pour caméras arrière. La saillie qui entoure les quatre capteurs photo du téléphone est à peine perceptible et contribue en effet à donner de la personnalité à l’appareil.

Un milliard de couleurs

Find X3 Pro a été conçu pour afficher et capturer du contenu avec un milliard de couleurs différentes, tandis que les autres smartphones s’arrêtent généralement à environ 16 millions de nuances. C’est le résultat de choix précis dans la conception du téléphone: l’écran et les caméras choisis supportent leTraitement des données 10 bits, ce qui permet aux composants de traiter plus de nuances de couleur que ce qui est possible pour d’autres appareils. Le résultat pour dire la vérité seuls les plus expérimentés l’apprécieront, mais pour tout le monde, l’écran et les caméras ont d’autres surprises en réserve: d’un taux de rafraîchissement variable de 120 Hertz à une composition unique de capteurs.

Double caméra principale (sur quatre au total)

Du point de vue de la capture d’images et de vidéos, en fait, les montures Oppo Find X3 Pro 5G deux capteurs principaux de 50 mégapixels derrière deux objectifs différents: le grand angle et le principal – vous pouvez donc choisir de prendre des photos grand angle sans perdre en qualité. Les deux capteurs offrent une mise au point précise et rapide, une vidéo améliorée, des capacités HDR et brutes et, surtout, une perception des couleurs exactement identique. Le système est accompagné d’un capteur 13 mégapixels dédié aux zooms et portraits, et d’un micro objectif qui permet de photographier des objets comme avec un microscope.

Le microscope inclus

Ce dernier élément en représente un autre nouveau. La micro-lentille à l’arrière de l’Oppo Find X3 Pro 5G est assistée par un capteur de seulement 3 mégapixels, mais vous permet quand même de agrandir ce que vous encadrez de 60 fois. Il ne fonctionne pas comme un zoom et doit être utilisé en contact étroit avec ce que vous voulez photographier – tout comme un microscope. L’objet doit être bien éclairé, mais le résultat est étonnant: les clichés montrent des détails impossibles à admirer à l’œil nu qui peuvent être pris même en vidéo en mode Full HD.

Chargement du flash, même sans fil

Le téléphone est équipé d’une grande batterie de 4500 mAh, mais dispose surtout d’un système de charge rapide qui vous permet de transporter la batterie 0 à 40% en seulement 10 minutes. Il existe de nombreux téléphones qui parviennent à obtenir des résultats similaires, mais à cela s’ajoute une recharge sans fil jusqu’à 30 watts qu’il peut rechargez complètement votre téléphone en un peu plus d’une heure.

