42 Dugg crie « Free Woo » sur un nouveau single

Si 42 Dugg mange, tous ses garçons mangent aussi.

Depuis que son ascension a commencé dans le rap game, le rappeur né à Detroit fait briller tous ses potes qui sont actuellement incarcérés ou qui ont connu un destin encore pire.

Il y a plusieurs mois, l’artiste « We Paid » a livré son dernier disque « Free Merey » avant de déclencher une frénésie de longs métrages. En tant que l’un des jeunes rappeurs les plus travailleurs à l’heure actuelle, Dugg continue de prouver sa valeur dans le secteur de la musique, montrant aux dirigeants qu’il ira plus fort que quiconque.

Son élan se poursuit avec la sortie de « Free Woo », encore un autre disque dédié à un ami incarcéré, servant de deuxième sortie de son prochain projet.

Écoutez le nouveau single ci-dessous et restez à l’écoute pour en savoir plus sur 42 Dugg.

Paroles de citations:

Gotti dirige le spectacle mais merde, je suis finna avoir un spin-off

Prends une pute, tu ne m’as jamais dit que tu l’aimais

Cinquante pour un spectacle, pas de va-et-vient, je vends de la drogue en premier

Tiens-moi, ne sais jamais ce que demain apporte

Aidez-moi, si je mange, nous mangeons tous