40 personnes uniques qui défient les visions traditionnelles de la beauté

PrettyLittleThing Shape - Robe moulante fendue noire à manche unique, Noir - 40

SHAPE - Vous avez la chance d'avoir une silhouette en forme de sablier Nous avons pensé à vous ! Shape - Robe moulante fendue noire à manche unique Vision structurée dans cette robe de babe! Avec son coloris noir indémodable, sa coupe manche unique et sa fente sur la cuisse, elle vous impose comme la bombe stylée du secteur. Rien que ça. On la porte avec quelques access' et des mules colorées, pas besoin d'en faire plus, elle fait tout le taf. Longueur environ 84 cm (Basé sur une taille échantillon EU 36) Le mannequin porte une taille UK 6/ EU 34/ AUS 6/ US 2 Taille du mannequin - 163 cm