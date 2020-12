40 ans d’Alien: première série de la série culte de science-fiction annoncée!

Après que Disney a repris le studio de cinéma 20th Century Fox, de nombreux films et séries à succès tels que Extraterrestre ou Prédateur à la société de la souris. Tout récemment un nouveau et maintenant cinquième Film de prédateur annonce la série autour du chasseur extraterrestre.

Maintenant, le populaire connaît également Série culte de science-fiction « Alien » un renouveau. Cependant, comme les projets de futurs films sont actuellement largement difficiles à mettre en œuvre en raison de la crise Corona et sont largement en suspens, Disney prévoit plutôt une multitude de nouvelles productions de séries – pas seulement pour merveille et Guerres des étoiles – aussi un La série Alien est à venir.

La série Alien se déroule sur Terre – et pas dans l’espace

Une première série télévisée basée sur les films extraterrestres classiques est prévue, à commencer par « Alien – La créature effrayante d’un monde étrange«À partir de 1979 avec Sigourney Weaver comme Ripleyqui prend la bataille personnelle avec le monstre extraterrestre. La nouvelle série devrait implémenter Noah Hawleyqui s’est déjà fait un nom avec ses séries à succès «Fargo» et «Legion» sur FX Network.

On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue de la série et un casting initial. Cependant, selon l’annonce officielle, l’histoire devrait être une combinaison des Horreur de l’original et le bourré d’action la deuxième partie « Aliens – The Return » de l’inventeur de « Terminator » James Cameron représente.

De plus, l’action ne se déroule plus dans l’espace ou sur une planète extraterrestre lointaine. Plutôt, on est prévu « Randonnée tendue qui a lieu ici sur terre dans un avenir pas trop lointain« .

Qu’en est-il des films préquels de Ridley Scott?

Le studio espère également que le célèbre réalisateur de la série Alien, Ridley Scottparticipera à la production. Scott a travaillé pour la dernière fois sur un lui-même Suite de la série de films Alien travaillé. Cependant, les éloges des critiques et des fans sont tombés sur ses films précédents Prométhée – Signes sombres et Alien: Covenant récemment pas très positif.

Pourtant, Scott s’en est tenu à son idée, à l’histoire et au développement de la créature extraterrestre légendaire Xenomorph pour continuer à raconter et à planifier de faire plus de films. Cependant, l’achat de Fox par Disney et les mauvais résultats au box-office des deux films ont obligé le studio à s’abstenir de nouvelles productions. Jusqu’à maintenant. Cependant, la prochaine série Alien montre également que les gens veulent à nouveau s’appuyer sur les premiers films cultes à succès.

Quand un nouveau jeu extraterrestre apparaît-il?

Il y a quelques années, le réalisateur Neill a vu Blomkam Alien 5 pour revoir Ripley. Cependant, à la demande urgente de Scott, le projet a été suspendu, car il donnait la priorité à sa propre idée des films précédents.

Avec la nouvelle série Alien, la franchise 40e anniversaire devrait également être en relation avec futurs jeux vidéo favoriser les nouvelles productions. Le titre a été publié pour la dernière fois en 2014 Alien: isolement de la série de jeux de survie d’horreur.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂