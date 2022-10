4 pieds incroyables de 4 états différents

Avez-vous déjà entendu l’expression « aussi américain qu’une tarte aux pommes ? Eh bien, c’est une phrase légitime. L’Amérique est, pour beaucoup, la patrie de la tarte – sucrée, salée, fruitée et tout le reste entre les deux. Les Américains aiment une bonne tarte, et de nombreux États ont même leur propre «tarte d’État» qui est généralement appréciée localement. Dans cet esprit, quelles sont les principales tartes qui sont le plus souvent associées à des régions spécifiques de l’Amérique ?

Photo : Ram HO 🇲🇽/Unsplash

Tarte Floridien Key Lime

C’est un type de tarte extrêmement populaire en Amérique, mais surtout en Floride. Cette friandise cuite au four est considérée comme un plat local et existe depuis le milieu des années 1800. Il a été fabriqué à l’aide de citrons verts, d’où son nom. Il a un goût extrêmement bon, et la seule chose dont nous ne sommes pas sûrs, c’est d’où il vient à l’origine en Floride. Sans aucun doute, cependant, c’est un plat bien-aimé à l’échelle de l’État.

Whoopie Pie

Cela peut ne pas sembler très attrayant, mais les habitants du New Hampshire adorent un Whoopie Pie. Cette tarte existe depuis des années et se trouve couramment dans d’autres États voisins comme le Maine et la Pennsylvanie. La tarte est un classique du New Hampshire, cependant, et vous ne devriez avoir aucun problème à trouver un café ou un restaurant qui sert ce type particulier de tarte. Certains pensent que c’est un goût acquis, mais c’est très agréable une fois qu’on s’est habitué à son arôme unique !

Photo : Natalia Yakovleva/Unsplash

tarte aux raisins

Une tarte aux raisins est quelque chose qui, une fois que vous l’aurez essayée, vous demandera pourquoi vous avez attendu si longtemps. La tarte aux raisins est une délicatesse commune à New York. Les Finger Lakes sont un lieu commun pour trouver la meilleure tarte aux raisins, et vous devriez l’essayer si vous ne l’avez jamais fait dans le passé. C’est comme une tarte vraiment sucrée et agréable, semblable à une tarte aux pommes, mais encore plus sucrée et plus riche – certainement parmi les meilleures tartes des États-Unis.

Tarte à la citrouille du Connecticut

Les braves gens du Connecticut sont ceux que vous devez remercier pour le développement de la tarte à la citrouille. Alors que beaucoup ne mangent que cela pendant l’hiver, c’est un plat apprécié dans tout l’État toute l’année. Il existe depuis les années 1700, au point que l’État lui-même a retardé Thanksgiving en raison d’une pénurie de mélasse qui a contribué à la fabrication de ce plat des plus merveilleux. Si vous avez trouvé un état de pied plus engagé, nous serions ravis d’en entendre parler !