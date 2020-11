4 lancements de fusées en 4 jours! Vous pouvez regarder un satellite espion, un vol d’astronaute SpaceX et plus en ligne

Le lancement prévu d’un satellite espion américain cet après-midi (13 novembre) pourrait déclencher une frénésie de quatre décollages en quatre jours, si nous avons de la chance.

Le vaisseau spatial classé NROL-101 du National Reconnaissance Office devrait être lancé au sommet d’une fusée Atlas V de l’United Launch Alliance (ULA) à 17 h 13 HNE (22 h 13 GMT) aujourd’hui depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. Vous pouvez regarder cette mission vivre ici sur Space.com , gracieuseté de ULA, ou directement via l’entreprise.

Plusieurs autres fusées s’envoleront ensuite relativement rapidement, si tout se passe comme prévu. Par exemple, SpaceX doit lancer son Mission Crew-1 le samedi (14 novembre) à 19h49 HNE (0049 GMT le 15 novembre). Crew-1, la première mission opérationnelle avec équipage de la société pour la NASA, enverra quatre astronautes à la Station spatiale internationale pour un séjour de six mois.

La prochaine étape est Rocket Lab, qui loft sa mission «Return to Sender» depuis la Nouvelle-Zélande dimanche (15 novembre) pendant une fenêtre de près de trois heures qui s’ouvre à 20h44 HNE (0144 GMT le 16 novembre). « Return to Sender » transportera 30 satellites sur l’orbite terrestre et comportera un soft splashdown et récupération du premier étage du booster Electron de Rocket Lab .

Pour compléter le quatuor de vols spatiaux, Arianespace, dont la fusée Vega lancera deux satellites d’étude de la Terre depuis la Guyane française lundi 16 novembre à 20 h 52 HNE (0152 GMT le 17 novembre).

Et il y a plus d’action juste au-delà de cette période de quatre jours: le lancement par SpaceX de la mission classifiée NROL-108 pour le National Reconnaissance Office pourrait avoir lieu dès le 18 novembre. selon Spaceflight Now . La société d’Elon Musk prévoit également de lancer le 21 novembre le satellite d’observation de la Terre Sentinel 6-Michael Freilich, un effort conjoint de la NASA et de plusieurs partenaires européens.

Alors soyez excité, mais préparez-vous également à une éventuelle déception: il n’y a aucune garantie que l’une de ces fusées décollera à temps, car le sabordage d’un « launchapalooza » similaire en août dernier montré.