4 films qui font déjà fureur sur Star+

Le 31 août Étoile + arrivé en Amérique latine avec du contenu exclusif de Disney qui ne correspondait pas au modèle familial de Disney+. Films sur Photos des projecteurs et série de Hulu ils figuraient parmi certains des titres les plus importants du catalogue. En moins d’un mois, le public a déjà choisi ses productions préférées et en a fait une tendance sur la plateforme.

Comme prévu, Dead Pool Ce fut l’une des premières productions que les fans de merveille ils ont fouillé le catalogue. Les deux films du personnage incarné par Ryan Reynolds Ils sont parmi les plus consultés Étoile +, où l’on trouve également un long métrage de plus en plus associé à l’univers des super-héros. Il s’agit de Hobbs et shaw, les retombées de Rapide et furieux qui joue dans Jason Statham et Dwayne Johnson.

Parmi les films les plus regardés en Étoile + met également en évidence l’un des films qui a joué dans l’un des récents épisodes de les oscars. Il s’agit de Rhapsodie bohémienne, le biopic sur Freddie Mercury et son travail en tant que chef de Dans quoi. La bande lui a valu un oscar à Rami Malek pour la façon dont il a imité le rôle et est devenu l’icône musicale décédée en 1991.

De plus, dans toute la liste des productions de la plateforme dans lesquelles des séries telles que Les Simpsons (avec le film de 2007), un classique se démarque. Le diable s’habille en Prada, film dans lequel ils ont joué Anne Hathaway et Meryl Streep C’est l’un des favoris du public. Peut-être que le débat historique autour de qui est le vrai méchant du film a poussé plus d’un à revoir ce long métrage de 2006.

La série Selena Gomez qui mène dans les vues

En termes de séries, il existe une production qui se démarque des autres dans le catalogue de Étoile +, surtout pour être une nouvelle production. Hulu développé cette comédie encadrée dans le monde du crime, avec Selena Gomez et deux icônes humoristiques comme Steve Martin et Martin court, intitulé Seuls les meurtres dans le bâtiment. La première saison est intervenue quelques semaines seulement avant le lancement de la plateforme en Amérique latine.

Seuls les meurtres dans le bâtiment se concentre sur trois voisins passionnés par les mystères criminels qui sont bientôt impliqués dans une affaire qui se déroule dans l’immeuble dans lequel ils vivent. Entraînés par cet amour pour le monde des détectives, ils commencent à enquêter sur ce qui s’est passé avec l’idée de faire un podcast. Le retour de Steve Martin A la télévision, il a été très bien reçu et a déjà confirmé sa deuxième saison.

