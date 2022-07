4 films Netflix très courts et effrayants à regarder aujourd’hui

Netflix

Avant le week-end, il est difficile de trouver du temps libre pour voir une production. C’est pourquoi nous vous recommandons quatre courtes fictions à regarder avant d’aller vous coucher.

©IMDBHost, un film de seulement 65 minutes.

Tu aimes le la terreur et le passeriez-vous à regarder des films du genre mais vous n’avez pas beaucoup de temps libre ? Il ne se passe rien. Nous avons la solution pour vous, avec quatre productions auxquelles vous pouvez donner jouer dans Netflix ce soir sans avoir à veiller trop tard. Ordonnées de la plus courte à la plus longue, nous vous expliquons de quoi parlent ces différentes histoires afin qu’en fonction de leur synopsis et du temps dont vous disposez, vous puissiez choisir quoi voir.

+4 films d’horreur sur Netflix

4 – Animateur (65 minutes)

Comme s’il s’agissait d’un épisode d’une série, vous pouvez donner jouer à cette histoire développée en stricte quarantaine et centrée sur l’un des éléments qui nous a sauvés : les appels vidéo. Dans cette histoire, nous allons voir six amis connectés via Zoom qui effectuent une séance de spiritisme avec un médium mais les choses commencent à devenir incontrôlables.

3 – Histoire de l’occulte (82 minutes)

Développé par Christian Ponce (La fréquence Kirlian), ce film argentin nous place dans une chronologie alternative du pays où la politique a été corrompue par un groupe de sorciers. Le travail de quelques journalistes et la plus importante émission de télévision d’investigation feront tout leur possible pour tout démasquer avant qu’il ne soit trop tard.

2 – Brightburn (90 minutes)

Et si Superman était mauvais ? Si synthétique est la prémisse de ce film réalisé par David Yarovsky et produit par James Gunn où un enfant extraterrestre atterrit sur une planète et est élevé par des humains. Jusqu’à ce que ses pouvoirs commencent à s’éveiller et avec eux le besoin de faire le mal.

1 – Un endroit calme (91 minutes)

Réalisé et écrit par Jean Krasinski (Bureau), le film se concentre sur une invasion extraterrestre de créatures très sensibles au son, capables de détruire la vie humaine et dont il n’est possible d’être sauvé qu’en faisant le moins de bruit possible. Le meilleur? Il a une suite (vous pouvez le voir dans Étoile+) et il y aura un troisième volet au cinéma dans un avenir pas trop lointain.

