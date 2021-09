4 films musicaux à regarder sur Disney +

Si quelque chose caractérise les films de Disney+, destiné à un public familial, c’est qu’ils regorgent de chansons entraînantes et amusantes. Des productions comme Gelé ou Moana pourrait parfaitement être considéré comme comédies musicales. Mais si vous voulez voir des films qui ont fait leurs débuts en tant que pièces de théâtre ou étaient destinés à un public adulte, ce sont les quatre options que vous ne pouvez pas manquer dans le plateforme de streaming.

The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, est disponible sur Disney + (IMDb).



+4 comédies musicales à voir sur Disney +

4. Dans les bois

Vous connaissez sûrement l’histoire de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge ou de Raiponce. Et si ces personnages emblématiques étaient liés à une nouvelle histoire ? Ce même ils se demandaient James Lapine et Stephen Sondheim, qui a écrit respectivement le livret et la musique d’une comédie musicale acclamée en Broadway. Plus tard, le succès a été porté au grand écran sous la direction de Rob Marshall et a joué Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine et Tracey Ullman.







3. News

Tournée en direct au Pantages Theatre à Hollywood, en Californie, la comédie musicale raconte l’histoire de Jack Kelly, le leader d’un groupe d’adolescents criant qui rêvent d’une vie meilleure loin de la rue. Lorsque deux titans du journalisme augmentent les prix au détriment des garçons, Jack trouve une cause pour laquelle se battre. Il se déroule à New York, peu avant le 20e siècle et est basé sur une histoire vraie. Ses protagonistes sont Jeremy Jordan, Kara Lindsay, Ben Fankhauser et Andrew Keenan-Bolger.







2. Le plus grand showman

C’est toujours le bon moment pour revoir ce film à l’affiche sur Disney + Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya et Keala Settle. Il s’agit d’une comédie musicale inspirée de PT Barnum, ce visionnaire qui, toute sa vie, a eu pour objectif de créer le plus grand spectacle du monde, un spectacle et une célébration de son imagination débordante qui a captivé les publics de la planète.







1. Hamilton

Le grand phénomène Broadway créé par Lin-Manuel Miranda J’arrive à Disney + avec un film qui présente l’histoire de Alexandre Hamilton et la naissance des États-Unis. Il se définit comme une exposition du passé avec le regard du présent et est, sans aucun doute, un avant et un après dans le théâtre musical. Y participent également Daveed Diggs, Renée Elise Goldsberry, Jonathan Groff, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Leslie Odom Jr., Okieriete Onaodowan, Anthony Ramos et Phillipa Soo.







Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?