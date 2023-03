4 films de TOM HOLLAND pour voir sa croissance INCROYABLE au cinéma

in

L'acteur qui joue Peter Parker dans le MCU a commencé à travailler dans l'industrie à un très jeune âge.

Tom Holland est l’un des acteurs du moment, acquérant une renommée mondiale grâce à son rôle de homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Cependant, sa carrière va au-delà de la franchise de super-héros. Hollande Il a prouvé ses talents dans une variété de genres et de projets. Des plus anciennes aux plus récentes, nous vous montrons quelques-unes de ses grandes œuvres.

+La croissance par intérim de Tom Holland

L’impossible

Dans le film L’impossible (2012), Hollande joué Lucle fils aîné d’une famille vivant en Thaïlande lors du tsunami dévastateur de 2004. Le film, basé sur des événements réels, raconte l’histoire de la survie de la famille et de sa lutte pour être réunie après que le raz-de-marée les a déchirés. Hollande il a reçu des éloges pour sa performance, démontrant sa capacité à transmettre des émotions complexes à un jeune âge.

Captain America : Guerre Civile

Hollande a fait ses débuts en tant que homme araignée dans Captain America : Guerre Civile (2016), rejoignant le mcu comme Pierre Parker. Dans le film, il est recruté par Tony Stark rejoindre l’équipe les Vengeurs dans la lutte contre Capitaine Amérique et leurs alliés. Malgré un rôle relativement modeste dans le film, Hollande impressionné les fans et les critiques, s’imposant comme l’un des homme araignée le plus apprécié sur grand écran.

Le diable à toute heure

Dans Le diable à toute heure (2020), Hollande a pris un tour sombre en jouant Arvin Russelun jeune homme d’une communauté rurale de l’Ohio dans les années 1960. Le film, basé sur le roman de Donald Ray Pollockest une histoire crue et violente, et Hollande il a reçu des éloges pour sa performance intense et émouvante.

Inexploré

En 2022, Hollande étoilé Inexplorél’adaptation cinématographique tant attendue du célèbre jeu vidéo Play Station. Hollande joué nathan drake, un chasseur de trésors qui se lance dans une aventure épique à la recherche du trésor perdu d’un pirate légendaire. Alors que les critiques étaient divisées, il était clair que nous devions voir davantage l’acteur en tant que héros d’action.

