4 destinations à visiter avant d’avoir 30 ans

Si vous êtes dans la vingtaine, alors vous êtes dans la fleur de l’âge. C’est le moment de votre vie, cependant, qui semble passer avant que vous ne le sachiez. Vos adolescents et vos 20 ans se sentent éternels ; une fois que vous avez atteint la trentaine, assurez-vous de ne pas avoir de regrets. C’est une période de la vie où vous commencez à vous sentir plus attentif à ce que vous venez de vivre. Pour vous aider à maximiser votre plaisir pendant vos 20 ans, voici quelques-uns des meilleurs endroits à visiter.

Photo : Alex Azabache/Unsplash

Nouvelle-Zélande

L’accès peut être coûteux pour certains, mais la Nouvelle-Zélande est une partie du monde assez incroyable à parcourir. Le paysage est incroyable, les gens sont chaleureux et accueillants et vous pouvez profiter de beaucoup de temps pour vous détendre. Le rythme de vie est très calme et tranquille, vous pouvez donc passer beaucoup de temps à vous déplacer dans la campagne et ses grandes villes comme Auckland. Très amusant en effet !

L’Europe de l’Est

Prenez le temps de visiter des pays comme la Serbie, la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie, et vous pourrez profiter d’une perspective vraiment unique. Quand nous pensons à l’Europe, nous pensons souvent aux grandes puissances – des endroits comme l’Allemagne, la France et l’Italie. L’Europe de l’Est, cependant, est un endroit unique à visiter. Il a une culture riche et gratifiante et vous pouvez passer beaucoup de temps à découvrir une partie du monde qui reçoit beaucoup moins de presse qu’elle ne devrait sans doute donner son importance historique.

Photo : Florian Wehde/Unsplash

Thaïlande

Si vous souhaitez visiter l’Asie, vous devriez prendre le temps de venir en Thaïlande. C’est un pays unique, rempli de choses très intéressantes à faire et de gens à rencontrer. C’est un endroit idéal pour les jeunes voyageurs car il a des endroits si divers à visiter, de la nourriture incroyable à essayer et des coûts de vie très bon marché. Pour ceux dans la vingtaine qui n’ont peut-être pas beaucoup économisé, la Thaïlande vous permet de vivre sans les mêmes dépenses que d’autres parties du monde.

Californie

Si vous vivez en Amérique du Nord, vous devriez probablement prendre le temps de visiter la Californie – c’est comme un pays différent de la plupart des États environnants. La Californie est un état avec un peu de tout. Vous pouvez profiter de plages incroyables à San Diego, de la grande vie à Los Angeles ou prendre le temps de visiter certains de ses endroits plus ruraux. Quoi qu’il en soit, la Californie est idéale pour les personnes dans la vingtaine qui aiment un peu de soleil et d’exploration.