4 conseils qui vous empêcheront de pleurer en coupant des oignons

L’oignon fait partie de ces légumes qui ne peuvent manquer dans aucune cuisine. Mais que faire de ces éternels yeux larmoyants lorsque vous coupez à nouveau des oignons ?

Photo : CA Creative/Unsplash

Qu’est-ce qui fait pleurer vos yeux lorsque vous coupez des oignons?

Parfois, vous avez juste ce filet d’oignons qui est si pointu que vos yeux commencent à pleurer dès que vous coupez l’oignon en deux. C’est parce que le soufre est libéré dès que vous coupez un oignon. L’astuce consiste à mettre le moins de soufre possible dans vos yeux. Plus vous commencerez à frotter, plus vous aurez l’impression d’être momentanément aveuglé. Heureusement, il existe plusieurs astuces pratiques que vous pouvez utiliser pour éviter de pleurer (du mieux que vous pouvez).

Photo : K8/Unsplash

Retirer le cœur de l’oignon

L’une des astuces les plus utiles consiste à retirer d’abord le cœur de l’oignon : car c’est lui le coupable. Vous retirez le noyau en coupant une tranche du bas de l’oignon. Avec le couteau, vous pouvez ensuite retirer le noyau (cette partie la plus dure de la racine). Et si la partie médiane est grande, vous pouvez également la découper. Jetez le noyau, et voilà.

Portez des « lunettes d’oignon »

Si vous ne voulez pas retirer le noyau, vous pouvez également porter des lunettes d’oignon. Ce n’est pas très charmant, mais bon : c’est pratique si vous ne voulez pas une larme sur votre planche à découper. Ces lunettes protègent vos yeux du gaz sulfureux, mais peuvent également être utilisées lors de la cuisson au barbecue, par exemple. De cette façon, vous avez moins de problèmes avec la fumée !

Refroidir les oignons

En mettant les oignons au réfrigérateur pendant trente minutes à deux heures à l’avance, vous réduisez le risque de déchirure des yeux. En effet, lorsqu’un oignon est à température ambiante, ce gaz désagréable est libéré plus rapidement.

ventiler

Ouvrez la fenêtre ou, mieux encore, tournez le capot en turbo. N’importe quoi pour éloigner le soufre de vos yeux. En faisant circuler l’air, vous êtes moins susceptible de souffrir de larmes aux yeux.