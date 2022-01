37 photos douteuses des toilettes publiques du monde entier

Les toilettes publiques fournissent un service utile, mais parfois les choses les plus utiles ne se trouvent pas à l’intérieur. Parfois, il suffit de se boucher le nez, de fermer les yeux, de se soulager, de se laver les mains et de sortir. Lorsque la nature vous appelle, vous n’avez pas toujours le luxe de planifier les choses. Entrez, sortez et terminez la journée.