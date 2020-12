30 chansons de Noël obscures qui sont si sous-estimées

Si vous en avez assez de ces chansons de Noël typiques qui jouent constamment dans tous les magasins et sur toutes les stations de radio à cette période de l’année, nous avons des chansons de Noël obscures dont vous n’avez probablement jamais entendu parler auparavant – mais elles sont tellement bonnes!

Les classiques sont des classiques pour une raison, bien sûr. Mais il y a beaucoup d’autres chansons de vacances fantastiques qui ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent.

Chansons de Noël sous-estimées et obscures

Continuez à lire pour changer votre liste de lecture de vacances cette saison; vous ne voudrez plus jamais y retourner!

1. «Père Noël, apprends-moi à danser» de Debbie & The Darnels

Un air funky de Noël du groupe de filles des années 60 Debbie & The Darnels, cette chanson optimiste vous fera danser en enveloppant tous vos cadeaux cette année!

2. «Ça doit être le père Noël» de Bob Dylan

Vous n’associez généralement pas Bob Dylan à Noël, mais tout est sur le point de changer avec cette chanson entraînante. Mettez-le la prochaine fois que vous êtes d’humeur à vraiment entrer dans l’esprit des fêtes.

3. «Please Daddy (Don’t Get Drunk This Christmas)» par les décembreistes (couverture de John Denver)

Un titre un peu triste, cette chanson fait partie de celles où l’on ne se rend pas compte à quel point c’est triste jusqu’à ce que l’on regarde les paroles parce que c’est tellement accrocheur. C’est là que vous pouvez taper du pied pendant que vous chantez la ballade de tout votre cœur.

4. «Noël (O Yeah)» par Barenaked Ladies

Si vous voulez une chanson plus relaxante et relaxante pour votre mix de vacances, cette chanson est parfaite à écouter lors d’une froide nuit d’hiver.

5. «Donde Esta Santa Claus?» par Augie Rios

Augie Rios crée la petite chanson amusante parfaite à fredonner cette saison avec «Donde Esta Santa Claus?» C’est tellement incroyablement accrocheur!

6. «Elohai, N’Tzor» de Pink Martini

Basée sur une prière juive, cette chanson est à la fois belle et relaxante et est incroyablement unique. Dites adieu aux bases et essayez quelque chose de nouveau!

7. «The Christmas Song» des Raveonettes

Les ondes chill rencontrent les vacances avec cette chanson des Raveonettes. Légèrement rock, légèrement Noël, tout est amusant.

8. «My Dear Acquaintance (Happy New Year)» de Regina Spektor (couverture de Peggy Lee)

Vous regarderez vers la nouvelle année avec cette belle et paisible chanson. C’est la chanson parfaite pour sonner en 2021.

9. « Cher Père Noël (Amenez-moi un homme ce Noël) » par The Weather Girls

Célèbres pour leur chanson à succès «It’s Raining Men», les Weather Girls sont de retour et meilleures que jamais avec ce tube de Noël!

10. « Noël en prison – N’est-ce pas une douleur » de Leroy Carr

Les fans de blues adoreront cette chanson de Leroy Carr avec son titre intéressant et son rythme accrocheur. Mettez-le la prochaine fois que vous serez d’humeur bluesy.

11. « Je me souviens de Noël » par The Drifters

Combinant le sentiment nostalgique des Noëls passés, avec une mélodie accrocheuse et des paroles poignantes, c’est la chanson des fêtes par excellence.

12. « I’m Gonna Lasso Santa Claus » par Brenda Lee

Enregistrée alors qu’elle n’avait que 11 ans, cette chanson est pleine de plaisir et de sass. Dites bonjour à votre nouvelle obsession du chant.

13. « Christmas Rhapsody » par Pledge Drive

Une parodie remarquable de «Bohemian Rhapsody» de Queen, Pledge Drive ajoute le coup de pied des Fêtes dont nous ne savions pas qu’il nous fallait au classique bien-aimé.

14. «Ludacrismas» de Ludacris

Si vous ne saviez pas que le rappeur Ludacris avait une chanson de Noël, vous n’êtes pas seul. C’est l’un des meilleurs mashups de genre, avec ce qui ressemble à une chanson de rap hardcore qui parle en fait des vacances et du père Noël. C’est aussi ridiculement accrocheur.

15. «Ave Maria» de Chris Cornell avec Eleven

Un artiste inattendu pour reprendre une chanson de Noël, mais ça marche vraiment. C’est une interprétation unique de la chanson classique et que vous devriez ajouter à votre mix cette saison.

16. «Patapan / Noel Nouvelet» de Nancy Rumbel

Un peu différent de la chanson typique des vacances, c’est une jolie petite mélodie instrumentale qui semble un peu magique et capture parfaitement l’ambiance des vacances.

17. «Sweeney’s Buttermilk» par Micheal O’Domhanail

Une autre chanson instrumentale, celle-ci est parfaite pour tous ceux qui sont obsédés par les violons et la musique irlandaise. C’est très amusant et vous fera tourner autour de votre maison.

18. « Don’t Shoot Me Santa » par The Killers

Cette chanson rock / Noël est funky et certainement pas une chanson de vacances typique. The Killers propose un morceau unique à essayer cette saison.

19. «A Winter’s Tale» de Queen

Queen fait ce que Queen fait de mieux dans cette belle chanson d’hiver. C’est celui que vous pouvez vraiment faire dans la voiture sur le chemin du travail.

20. «Space Christmas» par Allo Darling

Une mélodie simple et une bonne mélodie sur laquelle fredonner, essayez cette chanson si vous êtes d’humeur pour quelque chose de nouveau.

21. «10 000 Watts» par Crystal Antlers

En ajoutant du rock à vos vacances, cette chanson est tout sauf typique. C’est parfait pour tous ces fans de rock à couper la tête!

22. «J’ai entendu les cloches le jour de Noël» par Johnny Cash

Qui n’aime pas Johnny Cash? Qui n’aime pas la musique de Noël? Les deux se combinent dans cette merveilleuse chanson qui sera votre nouvelle préférée.

23. «Nutmeg» par John Legend et Stephen Colbert

Duo improbable, cette chanson idiote et sexuelle est à la fois ridiculement drôle et accrocheuse à la fois. Ce n’est certainement pas votre air de vacances typique!

24. «Boîte d’argent de cinq livres» par Pearl Bailey

Racontant comme dans cette chanson de vacances qui raconte à quel point l’argent est le meilleur cadeau à offrir, Bailey impressionne avec ce petit air de Noël accrocheur.

25. «Lonely Pup» par Adam Faith

Un tube des années 1960 qu’il ne faut jamais oublier, cette chanson est idéale pour les amateurs de chansons classiques de Noël.

26. «Tout ce dont j’ai besoin, c’est de l’amour» par Ceelo Green et les Muppets

Quelle combinaison! Qui aurait pensé que le rappeur Ceelo Green et The Muppets pourraient créer un classique de Noël aussi emblématique?

27. «Ukrainian Carol» de Spencer Brewer

Une chanson classique, mais l’une de nos versions uniques préférées, cette chanson est un classique pour une raison. Pourquoi ne pas essayer une version différente cette saison?

28. «We Three Kings» par Charm City Junction

Un autre favori de Noël, « We Three Kings » obtient une mise à jour avec cette version de Charm City Junction. Essayez cette version si vous avez envie de fredonner l’air pour le reste de la journée!

29. «Return Of The Magi» de John Doan

Une chanson idéale pour se pelotonner ou se détendre après une dure journée de travail avec, cette chanson instrumentale est la quintessence de la paix de Noël.

30. «The Little Drum Machine Boy» de Beck

Sleighbells et cowbells se combinent dans cet air de Noël sauvage et funky de Beck. Il dure sept minutes, alors attachez-vous à des sons intéressants et des paroles uniques.

Erin Watson est une stagiaire éditoriale, elle se concentre principalement sur le divertissement, les relations et les horoscopes.