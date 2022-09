3 raisons de penser que 200 mégapixels sont l’avenir et 3 pourquoi pas

Nous vous expliquons, en détail, les raisons de penser que les capteurs de 200 MP sont là pour rester et d’autres pour lesquels nous pensons que ce ne sera pas le cas.

Les caméras des smartphones Android n’ont cessé d’évoluer ces dernières années, augmentant à la fois leur nombre et leur qualité. Une bonne preuve en est que jusqu’à récemment, il n’y avait pas de capteurs photographiques de 100 mégapixels et maintenant deux des principales marques de mobiles dans le monde, Samsung et Xiaomi, travaillent déjà à intégrer un nouveau capteur de 200 mégapixels dans ses futurs fleurons.

Actuellement, seuls deux fabricants ont développé des capteurs de 200 mégapixels : Omnivision avec le récemment annoncé OVB0A et Samsung lui-même avec le Isocell HP1 et Isocell HP3.

En ce sens, vous vous êtes sûrement demandé, tout comme moi, si les capteurs 200 mégapixels sont l’avenir ou non et, pour cette raison, nous venons aujourd’hui vous donner 3 raisons de penser que ce sera comme ça et 3 autres de penser le contraire.

3 raisons de penser que les capteurs 200 MP sont là pour rester

La première raison de penser que les appareils photo 200 mégapixels sont l’avenir réside dans le fait que les marques essaient toujours d’améliorer la qualité photographique de leurs terminaux et d’augmenter la résolution de leur appareil photo principal. plus de qualité auront les photographies et vidéos réalisées avec ce.

Deuxièmement, et lié à ce qui précède, des résolutions plus élevées nécessitent plus de bande passante pour déplacer les données vers le processeur du smartphone, et c’est quelque chose qui peut être exploité pour atteindre résolutions inférieures à des fréquences d’images plus élevées. Ainsi, par exemple, le capteur Omnivision OVB0A est capable de prendre des photos de 200 MP à 8 ips, 50 MP à 30 ips ou 12,5 MP à 120 ips à l’aide du pixel binning.

Précisément, d’autres raisons qui nous amènent à penser que les caméras 200 MP sont là pour rester, c’est qu’elles sont équipées de la technologie de regroupement de pixelsce qui permet aux capteurs de capter plus de lumière, obtenant des photos plus nettes avec moins de bruit, même dans des conditions de faible luminosité.

3 raisons de penser que les appareils photo 200 MP n’ont pas d’avenir

La principale raison qui nous amène à penser que les capteurs 200 mégapixels n’ont pas d’avenir est que, malgré leur haute résolution, sa taille de pixel est relativement petite.

Les capteurs photo à petits pixels ont tendance à générer images bruyantes avec une plage dynamique médiocre et bien que le regroupement de pixels aide à réduire ces effets, un pixel plus grand fonctionne toujours mieux qu’un plus petit. Cela signifie qu’un pixel natif de 2,24 µm captera toujours plus de lumière qu’un pixel binning de 2,24 µm.

Deuxièmement, il n’est pas du tout certain que les lentilles qui accompagnent ces capteurs soient capables de concentrer la lumière suffisamment pour résoudre 200MP dans une si petite zone.

Enfin, nous pensons que les capteurs de 200 mégapixels ne sont pas là pour rester car cette résolution c’est excessif même pour enregistrer des vidéos en qualité 8Kpuisque celui-ci n’a besoin que de 33 MP, et, en plus, vous ne remarquerez pas la différence entre les photos prises avec un appareil photo de 108 mégapixels et celles prises avec ces nouveaux appareils photo 200 mégapixels.

