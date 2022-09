in

Nous vous recommandons 3 nouveaux jeux du Play Store que vous devriez essayer.

Si vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store à la recherche de toutes sortes de nouveaux jeux Android, vous avez de la chance car aujourd’hui nous les avons sélectionnés pour vous les meilleurs titres qui ont récemment atterri dans l’App Store de Google.

Ainsi, à cette occasion, nous venons vous recommander 3 nouveaux jeux de ces dernières semaines que nous vous conseillons d’essayer.

La Légende de Neverland

Le premier titre de cette liste est La Légende de Neverlandun jeu MMORPG de style japonais se déroulant dans le fantastique royaume de Cabala dans lequel vous vous battrez avec des compagnons du monde entier pour vous débarrasser des créatures sombres qui ont pris la Kabbale. Pour cela, vous aurez la protection des ancêtres et des fées des fleurs.

The Legend of Neverland est un jeu en monde ouvert où, tant que vous ne vous battez pas, vous pouvez explorez le Royaume, pêchez, cuisinez et construisez même votre propre maison.

Ceci est un jeu gratuit sans publicité avec achats in-app allant de 1,19 euros à 119,99 eurosce qui vous permettra d’avancer plus rapidement dedans.

Google Play Store | La Légende de Neverland (Gratuit)

Raid Magique Infini

Si vous aimez les jeux de rôle, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer Raid Magique Infiniun RPG qui est devenu très populaire sur Google Play, car, malgré le peu de temps qu’il a été dans l’App Store de Google, il a déjà plus de 100 000 téléchargements et une note moyenne de 4,5 sur 5.

Comme dans le reste des titres de ce type, votre objectif dans Infinite Magicraid est obtenez des héros et améliorez-les pour arriver à terminer les missions et tuer le boss final de chaque étape.

Dans ce jeu, vous pouvez recrutez des centaines de héros de différentes races comme des dieux, des nains, des elfes ou des sorciersdont chacun a des caractéristiques uniques, participez à des Matchs 5 contre 5 contre des joueurs du monde entier et profitez les 12 chapitres du mode Campagne.

Magicraid infini est un jeu totalement gratuit sans publicité qui a des achats in-app compris entre 1,19 euros et 119,99 euros et qui vous permettra obtenez toutes sortes d’objets et d’armes pour améliorer votre légion de héros.

Google Play Store | Raid Magique Infini (Gratuit)

Invasion des Marines de Fer

Le dernier jeu de cette liste est Invasion des Marines de Ferun titre créé par Ironhide Games, un studio chargé de développer des jeux de type « tower defense » assez populaires sur le Play Store tels que Kingdom Rush Origins – TD, Jeu Kingdom Rush Vengeance TD ou Kingdom Rush Frontiers TD.

Dans ce cas, on retrouve un jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans l’espace dans lequel votre mission sera diriger les troupes de la Fédération dans leur guerre contre la rébellion. Pour l’obtenir, vous devrez entraînez vos troupes pour améliorer leurs compétences et leur force et garder leur moral élevé afin qu’ils soient préparés lorsque les hordes ennemies vous attaquent.

Cet ensemble comprend 25 missions de campagne, 70 missions secondaires, 8 héros8 unités de combat, 8 armes spéciales, 40 améliorations et 20+ réalisations que pouvez-vous obtenir

Iron Marines Invasion est un jeu payant qui a un coût de 4,99 euros et qu’il a, pour les adultes, des achats in-app qui vont de 1,19 euros à 119,99 euros, ce qui vous permettra de finir le jeu avant, mais que ils ne sont pas indispensables pour le compléter.

Google Play Store | Invasion des Marines de Fer (4,99 euros)

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂