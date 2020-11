3 fois WayV a prouvé qu’il gardait un œil sur les tweets des fans

Bien que WayV et NCT n’ont pas officiellement de comptes Twitter personnels, en plus de ceux de leur groupe officiel et des comptes Instagram, cela ne les a pas empêchés d’exposer le fait qu’ils gardent une trace de ce que les fans publient sur Twitter. Voici trois fois où ils ont révélé intentionnellement ou accidentellement qu’ils se cachaient sur les tweets de NCTzens et WayZenNis.

1. Kun

De tous les cas, le chef Kun a été celui qui a rappelé à tout le monde récemment LysnL’application Bubble.

Prendre une modification de fan où quelqu’un avait remplacé quelques-uns des NCT Les membres de 2020 avec les animaux de compagnie de WayV, Kun a demandé à savoir qui a créé la photo amusante, « Qui a fait cette? Trop mignon!«

Ce qui a rendu le moment encore plus amusant, c’est le fait que Kun savait probablement déjà qui avait publié la modification s’il l’avait trouvée sur Twitter.

2. Dix

Alors que l’exemple de Kun était drôle, celui de Ten était plus réconfortant.

Lorsqu’un fan a écrit ses pensées sur Ten partageant ses œuvres d’art, ils ont expliqué que Ten était une personne multidimensionnelle que tout le monde devrait apprécier. Cela n’est pas passé inaperçu par Ten lui-même.

je pense qu’il est très sensible au monde! Ainsi, Ten peut être à la fois une personne très pétillante et joyeuse, mais aussi une personne émue pour exprimer sa tristesse à travers ses dessins. il a une personnalité très complexe qu’il veut nous montrer, faisons de notre mieux pour l’embrasser 🙂 – wayv dix 李永钦 是 ​​艺术! (@tenarthoe) 2 décembre 2019

Moins de deux jours plus tard, Ten a accidentellement téléchargé une capture d’écran du tweet sur son Instagram, qu’il a rapidement supprimée. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien avec Panneau d’affichage, Ten ne pouvait s’empêcher de rire.

Il a admis sans vergogne avoir lu les tweets des fans, que ce soit pour des réactions à son art ou pour des encouragements. « Pour moi, je lis des trucs sur Twitter. Parfois, quand je suis si déprimé, ou que je suis très fatigué… les fans sont ma motivation, mon pouvoir de continuer à faire ce que j’aime. Ouais, c’est pourquoi je continue de chercher.«

Dix ont également partagé que c’était un moyen d’acquérir des connaissances pour s’améliorer, « Et quand je lis leurs trucs, j’apprends de nouvelles choses. En lisant Twitter ou des commentaires, vous apprenez de nouvelles choses et pouvez vous améliorer en lisant les commentaires.«

3. Yangyang

Curieusement, Ten a contribué à la façon dont Yangyang a révélé qu’il lisait les messages Twitter des fans.

Lors de leur entretien avec Vogue adolescent, Yangyang a souligné la rapidité avec laquelle les fans cataloguaient sa collection de baskets. « Sur Twitter, il y a des articles sur le «placard des baskets Yangyang».«

Le nouveau bébé de Yangyang ajouté à sa collection de baskets !!! 👟🔥 Blanc cassé x Jordan 4 «Sail» pic.twitter.com/A8kPyhqSNe – sans nomᵛ (@kunsbanana) 7 août 2020

Il a même été surpris de la rapidité avec laquelle les fans téléchargent les photos juste après avoir été repérés dans une nouvelle paire. « Quand je vais à l’aéroport, les gens photographient mes chaussures et en publient une photo! Je me sens submergé. »

pensant toujours à ses chaussures, je suis un fan de baskets yangyang avant tout, tout le reste ensuite pic.twitter.com/VwHViLsjOX – sani ♡ (@rosesofjaehyun) 20 janvier 2020

C’est à ce moment-là que Ten a souligné que Yangyang avait révélé son secret, « Maintenant, il dit au monde qu’il a un fan Twitter!«