3 fois les fans ont anticipé le MCU

Avec Internet comme outil, il est de plus en plus difficile de garder des secrets pour les responsables des fictions qui atteignent le grand et le petit écran. Ceci, bien sûr, atteint les productions de la Univers cinématographique Marvel (MCU), qui peut être considéré comme l’un des plus grands représentants du monde de la théorisation. Les bandes dessinées de la maison qu’il a créée Stan lee sont une source d’inspiration tant pour les cinéastes que pour ceux qui suivent ces aventures en salles ou ailleurs. Disney+.

Avengers : Endgame est le deuxième film le plus rentable de l’histoire. (IMDb)



Dans ce contexte, même s’il était au début plus difficile de savoir dans quelle direction MCU, qui a d’abord cédé la place à la saga de l’infini, maintenant c’est plus facile car le public s’est habitué aux surprises qui viennent du studio qui préside Kevin Feige. Peut-être que les fans ne savent pas quel sera le lien avec les films ou qu’ils ne peuvent pas déchiffrer à 100% ce qui va se passer dans cet univers, mais plusieurs fois ils sont capables de deviner quelle sera la pièce que les scénaristes de merveille. Ci-dessous, vous pourrez voir les trois productions qui étaient attendues par les fans les plus éveillés.

Le voyage dans le temps d’Avengers : Endgame







Thanos était, sans aucun doute, l’un des meilleurs méchants que le MCU. Quand les films ont conduit à Avengers : guerre à l’infini, l’événement cinématographique proposé par frères Joe et Anthony Russo avait tous les fans en haleine. Même en sachant que ce n’était pas la fin de la saga de l’infini, beaucoup croyaient que la hache Thor sur la poitrine du méchant avait suffi. « Tu aurais dû viser la tête »dit-il sarcastiquement Thanos, avant de claquer des doigts.

Ainsi la moitié de l’univers a disparu et l’amertume a envahi les fans jusqu’à ce qu’ils commencent à voir des images de Avengers : Fin de partie. À l’époque, les costumes vus dans les bandes-annonces ont encouragé beaucoup de gens à commencer à spéculer sur la solution. Alors que les bandes-annonces n’ont rien révélé, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour deviner que pour sauver l’univers, les super-héros allaient se tourner vers le quantum et le voyage dans le temps pour vaincre Thanos.

Le multivers de Spider-Man : No Way Home







L’un des films les plus attendus depuis la fin de la saga infinity est Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Pas seulement parce que Tom Holland est devenu un favori mais parce que aussi les adeptes de la MCU Ils ont toujours cru que ce serait le moment où merveille présenter officiellement l’univers. Alors que cela s’est produit pour la première fois en Loki et élargi avec « Et qu’est-ce qui se passerait si …? », le déménagement du studio était prévu il y a longtemps et semble être parfait.

Cette semaine le premier taquin de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et plusieurs fuites se sont réalisées. Docteur Octopus (Alfred Molina) retourné au visage l’homme araignée, et un rire profond a laissé entendre que le gobelin vert de Willem Dafoe Il était en route. Les variantes de Homme araignée mais à ce stade, il est peu probable que quiconque soit surpris si Andrew Garfield et Tobey Maguire réapparaître dans le MCU.

WandaVision : Agatha tout le temps







WandaVision, le premier de la série MCU en Disney+ il était très attendu pour ce que le ton signifierait pour la saga. La fiction dirigée par Elizabeth Olsen a montré un ton complètement différent de celui du public, avec des hommages et des parodies à divers classiques de la sitcom américaine. Dans ce contexte, la figure de Agatha Harkness comme le méchant principal.

Au-delà du grand épisode de la chanson « Agatha tout le long », les fans savaient à l’avance qui allait être le personnage qui serait présenté dans cette série. Alors que certains ont spéculé sur l’apparition de Méphisto, Agatha Harkness C’était un nom qui apparaissait encore et encore sur les réseaux. En effet, pour le scénariste de la série, Pierre cameron, c’était un gros casse-tête : « Certaines théories apparaissaient à l’écran et c’était comme ‘Non!’ Mais d’autres étaient si proches que vous avez prié pour qu’ils ne génèrent pas d’attirance, que du coup il n’y ait pas trois mille followers disant : ‘Oui, je suis tout à fait d’accord' », il a compté.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+Vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?