3 films intéressants sur le point de sortir au Mexique

Le Mexique est un endroit où ses habitants savent apprécier les films et les séries, c’est pourquoi dans Spoiler nous avançons 3 films qui arriveront bientôt dans ce pays.

Vivre Mexique! Le pays d’Amérique latine regorge de gens qui savent apprécier les films et les séries, c’est pourquoi depuis spoilers Nous sommes attentifs à l’actualité dans ce lieu plein de gens qui accordent une importance maximale au septième art et valorisent les nouvelles entrées à Hollywood, donnant une place prépondérante aux titres qui arrivent dans ces belles terres où vous pourrez manger de savoureux tacos accompagnés de la meilleure tequila.

Le cinéma prépare de grands titres pour les mois à venir et l’affiche mexicaine sera avantagée par cette situation avec des films de genres différents mais pas de qualités différentes pour cela. Hollywood fait de son mieux pour se remettre de la pandémie et le pays des mariachis et El Tri aura plus d’une surprise à cet égard. spoilers recommande 3 films incontournables qui arriveront bientôt dans ce pays.

+Premières intéressantes au Mexique

.3. Il était une fois un génie | 8 septembre

Le Dr Alithea Binnie est une universitaire et une créature de raison. Alors qu’il assiste à une conférence à Istanbul, il rencontre un Djinn qui lui offre trois souhaits en échange de sa liberté. Deux difficultés se présentent. Elle doute qu’il soit réel et comme elle étudie la mythologie, elle connaît les récits édifiants sur ces souhaits qui ont mal tourné. Le Djinn plaide sa cause en lui racontant des histoires fantastiques de son passé. Finalement, elle est dupe en faisant un vœu qui les surprend tous les deux.

.deux. L’orphelin : l’origine | 15 septembre

Leena s’évade d’un hôpital psychiatrique en Lettonie en prenant l’identité d’Esther, une jeune américaine disparue, puis elle se fait une place dans sa nouvelle famille. La psychopathe ne sait pas dans quelle situation elle entre lorsqu’elle doit faire face à une mère prête à se sacrifier pour protéger sa famille… et un secret qui pourrait tout changer.

.1. Adam noir | 20 octobre

Près de 5 000 ans après avoir reçu les pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à déchaîner sa marque unique de justice sur le monde moderne. Il n’a pas peur de prendre une vie si le prix à payer est de faire le bien, mais cette décision le conduit à se heurter à la Justice Society of America qui a une prédisposition différente de celle de l’anti-héros.

