3 choses que nous aimerions voir dans Xiaomi en 2021

Ce que nous aimerions que Xiaomi améliore cette 2021.

Nous adorons Xiaomi. Non seulement parce que leurs téléphones ont un rapport qualité-prix imbattable, mais aussi à cause de la quantité de produits intéressants dont il dispose, dont beaucoup sont vraiment fous et assez bon marché.

Sans surprise, Xiaomi est devenue la troisième entreprise technologique la plus importante au monde à son mérite, même au-dessus de la puissante Apple.

Cependant, malgré tous ses avantages, Xiaomi n’est pas parfait. Le catalogue de l’entreprise peut être déroutant pour ceux qui ne sont pas très impliqués dans la question et MIUI, bien que ce soit une bonne couche de personnalisation, a des aspects à améliorer. Pour tout ça, Nous aimerions que Xiaomi améliore tous ces aspects en 2021.

Catalogue plus petit

Le catalogue de Xiaomi est le chaos. Si un consommateur « inexpérimenté » dans ce domaine de la téléphonie mobile a l’intention d’acheter un Xiaomi, le plus sûr est que vous serez effrayé par le catalogue spectaculaire de l’entreprise.

Non seulement parce qu’il existe de nombreux terminaux avec des caractéristiques et des noms similaires, mais aussi parce qu’en plus de Xiaomi, il faut ajouter tout le catalogue des appareils Redmi. Par conséquent, nous rions souvent en disant que vous devez étudier un master pour connaître tous les produits de la marque et leurs spécifications.

Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 10T Lite, quel téléphone 5G est le meilleur?

C’est pourquoi nous demandons à Xiaomi un catalogue plus petit dans lequel ses appareils sont plus faciles à distinguer et dans lequel il nous permet de distinguer plus clairement ses meilleurs téléphones bas, moyens et haut de gamme.

Moins de bloatware sur vos terminaux

Nous n’allons pas nier que les performances des terminaux Xiaomi ne sont pas vraiment bonnes car ce serait une erreur. MIUI est une couche de personnalisation fantastique et bien que peu ou rien ne ressemble à Android dans sa version de stock, ils ont suffisamment de personnalité pour être considérés comme l’un des meilleurs logiciels que l’on peut retrouver sur un smartphone Android.

Cependant, MIUI a beaucoup de choses à améliorer à notre avis. D’un côté MIUI a une multitude d’options qui peuvent submerger un utilisateur Et souvent, naviguer dans leurs menus peut être un peu déroutant.

Une plus grande abondance, a une multitude d’applications préinstallées, beaucoup d’entre eux bloatware qui, à notre avis, n’apportent rien. Ne serait-il pas préférable que MIUI soit plus propre, minimaliste et avec moins d’applications préinstallées? Bien sûr que oui.

Un plus grand nombre de produits hors de ses frontières

En plus de ses terminaux mobiles, l’une des choses que nous apprécions le plus chez Xiaomi, ce sont ses produits technologiques. Aquariums, radiateurs, climatiseurs intelligents … il n’y a pas quelques produits que la firme chinoise présente chaque semaine.

Malheureusement, nombre de ces produits ne sortent pas des frontières chinoises et nous ne comprenons pas très bien pourquoi. Ce n’est pas que ce sont des produits que seuls les utilisateurs chinois pourraient aimer mais que ce sont des gagdets vraiment utiles qui pourrait être vendu dans n’importe quel pays du monde.

Donc, en 2021, nous aimerions que Xiaomi ouvre davantage ses frontières et J’ai décidé de sortir en Occident tous ces produits intéressants dont nous parlons chaque semaine et pour lequel nous viderions volontiers notre portefeuille.

