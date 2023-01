3 choses dans votre chambre que vous ne nettoyez probablement pas assez souvent

Il y a de fortes chances que vous soyez actuellement plus préoccupé que jamais par l’hygiène. Une tache de nettoyage souvent oubliée est la chambre à coucher, en particulier la couette et l’oreiller. Même si vous pouvez être trouvé dans cette pièce un tiers de la journée. Et peut-être encore plus actuellement si vous regardez Netflix en rafale…

Voici comment vous assurer de garder votre chambre aussi fraîche et hygiénique que possible :

Photo : shche_team/Unsplash

couettes

Une aération régulière est très importante pour éliminer plus rapidement les odeurs désagréables, les acariens et les bactéries de la couette. Pour ce faire, changez la couette à l’extérieur ou ouvrez la fenêtre de la chambre. Pourtant, l’aération ne suffit pas. Mais fermez-vous secrètement les yeux parce que vous pensez que laver une couette est un travail effrayant ? Pas nécessaire : la plupart des couettes peuvent être lavées en machine à 60 degrés, mais vérifiez l’étiquette d’entretien pour vous en assurer.

Bien que vous pensiez que vos draps seraient encore assez propres après quelques jours, c’est le contraire qui est vrai. Après tout, vous perdez environ 0,25 à même 2 (!) litres d’humidité par nuit. Sans parler des choses comme la graisse corporelle, les cellules mortes de la peau et la bave… Pour empêcher votre corps de réagir aux bactéries et aux acariens et peut-être même de développer une allergie, vous devriez changer votre couette chaque semaine.

oreillers

Alors on jette régulièrement la housse de couette et la taie d’oreiller dans la machine à laver, mais les oreillers eux-mêmes… On les oublie souvent. Petit rappel : on perd jusqu’à 2 litres d’humidité par personne, par nuit. Un oreiller non lavé peut donc contenir jusqu’à 16 champignons différents (oups !). Il en va de même pour votre oreiller : lavez-le en machine ! Les oreillers en coton, en synthétique et en duvet peuvent être lavés. A quelle fréquence environ ? Swiss Sens recommande une fois tous les deux mois. Cela durera un peu plus longtemps.

Photo : Histoires/Unsplash

Matelas

Maintenant que vous avez peut-être un peu plus de temps libre, c’est le moment idéal pour nettoyer votre matelas. Vous pouvez le faire vous-même, mais pour beaucoup, cela se fait beaucoup trop rarement. Voici comment procéder : essayez de passer soigneusement l’aspirateur sur le matelas et utilisez, par exemple, un nettoyant spécial matelas pour les taches. Il en va de même pour votre matelas : un nettoyage régulier le fait durer plus longtemps. Il prévient l’usure et éloigne les moisissures et les acariens de votre lit.