3 ans après le lancement du légendaire Xiaomi Mi A1, Android One est en train de mourir

Android One ne sera jamais ce qu’il nous a promis un jour, et nous ne verrons probablement jamais un autre mobile comme le Xiaomi Mi A1.

Quand Android One est devenu une plate-forme conçue pour transporter l’expérience Android la plus pure à un plus grand nombre de personnes, nous pensions tous que c’était résolution des problèmes de mise à niveau de milieu de gamme, et l’initiative qui allait révolutionner le marché du mobile bon marché.

Comment nous avions tort.

Parce que trois ans se sont écoulés depuis ce moment, au cours duquel Google s’est associé à Xiaomi pour donner vie au Mi A1, le premier mobile de la firme chinoise avec Android One, et probablement l’un des meilleurs téléphones que Xiaomi ait jamais créés. Et ce qui devrait aujourd’hui être l’une des ressources les plus utilisées par les opérateurs de téléphonie pour proposer des terminaux dédiés à ceux qui préfèrent une expérience au plus près de la Android par Google, a fini par être une plate-forme en passe de devenir un membre de plus du cimetière des produits manquants de Google.

Promesses non tenues et entreprises qui ont décidé de tourner le dos à Android One

Un rapide coup d’œil sur la page officielle d’Android One suffit pour voir que support et mises à jour sont deux des piliers de base sur lesquels Google a voulu baser l’expérience Android One.

Ou, du moins, c’était l’idée jusqu’à ce que des entreprises comme Xiaomi décident ignorer à ces fondamentaux, le Xiaomi Mi A3 étant l’exemple le plus clair: un téléphone lancé avec Android 9 pour lequel deux ans de mises à jour ont été assurés, ce que la société n’a pas pu mise à jour vers Android 10 sans pour autant charge plusieurs choses en cours de route, et enfin offrir une expérience bien inférieure à ce que les modèles basés sur MIUI de la société pourraient offrir.

Même aujourd’hui, alors qu’Android 11 est avec nous depuis quelques mois, de nombreux Mi A3 n’ont toujours pas reçu la mise à jour officielle d’Android 10, et les plans de mise à niveau Android 11 pour cet appareil sont toujours un mystère.

Mais Xiaomi Il n’a pas été le seul à avoir des problèmes à cet égard. D’autres entreprises, telles que Motorola, ils ont également été incapables ** d’amener les versions les plus récentes d’Android sur leurs terminaux basés sur la plate-forme Android One, faisant à nouveau l’un des avantages supposés d’Android One qui finit par être l’une des grandes faiblesses de la plate-forme.

Android One aujourd’hui

Mais malgré tout, il y a encore une marque qui continue de tout miser sur Android One, et n’est autre que Nokia.

Vos terminaux peuvent ne pas faire partie des le plus intéressant du marché, mais la philosophie de l’entreprise d’offrir mises à jour rapides et pour un minimum de deux ans Ils l’ont amené à devenir l’une des entreprises les plus recommandées si vous vous souciez de la sécurité et du soutien.

Oui, à cela, nous ajoutons le expérience propre et cohérente proposé par Android One, nous finissons par obtenir l’un des meilleures expériences logicielles disponible sur le marché mobile d’aujourd’hui.

Maintenant, cela ne signifie pas que le voyage Android One de Nokia est parfait. Il est vrai que chacun de leurs téléphones a déjà été mis à jour vers Android 10. Mais il est également vrai que des terminaux tels que Nokia 3.1 et 5.1 ils l’ont fait en Octobre 2020, près d’un an après le lancement d’Android 10 par Google.

Le problème avec Android One, à mon avis, est que Google en un rien de temps a décidé de fixer des obligations avec laquelle les fabricants adhérant à l’initiative devraient s’engager, qu’il s’agisse de mises à jour dans une plage de dates après le lancement de chaque nouvelle version d’Android, ou de l’obligation de mettre à jour les appareils tous les mois avec des correctifs de sécurité publiés le premier lundi de chaque mois.

Cela, à la fin, s’est terminé par gâcher l’image d’Android One, une bonne idée mal exécutée qui, à moins d’un changement soudain de plans, je crains qu’elle ne se termine Série Xiaomi Mi A: enterré et oublié.

