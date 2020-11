24kGoldn & iann dior reviennent au n ° 1 avec « Mood »

24kGoldn et iann dior reviennent à la première place du Billboard Hot 100, dépassant Ariana Grande pour regagner la première place.

Une semaine retirée, 24kGoldn et iann dior ont déjà repris la première place du Billboard Hot 100 pour leur troisième semaine en haut du classement, dépassant Ariana Grande. La pop star a passé une semaine au # 1 suite à la sortie de son album Positions, avec la piste titre. Cependant, il n’est pas resté trop longtemps, étant rebondi par « Mood » et relégué au n ° 2. Cela fait suite à la performance du duo de la chanson aux MTV EMA 2020. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il occupe les premières places du classement car, la semaine dernière, ils ont sorti un nouveau remix avec Justin Bieber et J Balvin. Cela se traduit essentiellement par un n ° 1 garanti.

La nouvelle mise à jour du graphique, qui a été publiée aujourd’hui, montre également le reste du Top 10. Drake et Lil Durk occupent la troisième place, continuant à survoler le Top 3 avec « Laugh Now Cry Later ». The Weeknd reste dominant avec « Blinding Lights » à la 4e place. Et Gabby Barrett clôt le Top 5 avec « I Hope ».

Plus de nouvelles à mentionner incluent « WAP » pointant à la 10e place, mettant presque fin à son séjour dans les chansons les plus populaires du pays. Internet Money et « Lemonade » de Gunna, qui met en vedette Don Toliver et NAV, est également en bonne place à la 7e place.

Quelle est votre chanson préférée en ce moment? Comment cela s’est-il passé sur les charts?