21 Savage joue dans le mème populaire de lui-même avec le nouvel an

21 Savage a accueilli la nouvelle année en adoptant un mème populaire de lui-même.

21 Savage joue dans le mème Internet qui montre sa tête superposée sur une image du nombre 20, créant ainsi l’année 2021.

Dave Kotinsky / « Yesirskiiiiii », a écrit Savage sur son Instagram avec une photo du mème. « Ne joue pas avec lui mmmm mon année !!! » Le format meme de superposer la tête de Savage pour signifier 21 n’est pas nouveau. Il a également été utilisé récemment pour compter les jours jusqu’à Noël. À l’aube de la nouvelle année, Savage travaille actuellement avec Meek Mill, Lil Baby et Lil Durk sur une toute nouvelle plate-forme musicale qui va aider les artistes à obtenir une meilleure part de leurs ventes. Un argument de vente majeur est que la plate-forme appartiendra aux artistes eux-mêmes. «Moi, bébé, Durkio, j’essaie de trouver quelqu’un dans la Silicon Valley pour nous construire notre propre plate-forme musicale dans laquelle nous pouvons être le propriétaire majoritaire! Nous paierons! Meek a écrit sur Twitter la semaine dernière. «21 Go Link in aussi, nous avons besoin de quelques options d’application, nous recherchons les meilleurs constructeurs de plates-formes !!!! Tryna get started 2021.» Savage a récemment discuté de sa carrière avec TI et a rappelé comment il avait fini par prendre la route de l’indépendance parce que TI avait décidé de ne pas le signer. Découvrez ce que Savage avait à dire à propos de l’histoire ici. [Via]