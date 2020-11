21 Savage achète la soeur Kayla du roi Von, un cadeau très cher

Kayla, la sœur du roi Von, s’est manifestement sentie déprimée.

21 Savage a essayé de lui remonter le moral en lui achetant un nouveau Range Rover sophistiqué et il semble que cela a fonctionné.

21 Savage avait promis à feu Von de le garder pour ses proches.

« Kick your feet back king I got kayla [for life], « Savage a tapé peu de temps après que Von ait été abattu dans la ville d’adoption de Savage, Atlanta.