21 mèmes hilarants du 21 décembre qui sont honnêtement hors de contrôle

Des super pouvoirs?! La grande conjonction?! Tout se passe le 21 décembre.

2020 a été une année pas comme les autres. C’était comme si quelque chose de nouveau et de terrifiant nous était lancé chaque mois. Cette année seulement, nous avons survécu à une pandémie mondiale, aux élections américaines, au verrouillage des coronavirus, à des manifestations et plus encore. Ouf.

Il y avait plusieurs théories selon lesquelles le 21 décembre serait le jour le plus significatif de 2020. Ce jour marque le solstice d’hiver, la grande conjonction et… le jour où tous les Noirs acquièrent des super pouvoirs. Comme vous pouvez l’imaginer, Internet panique à propos du 21 décembre. Alors, voici tous les mèmes du 21 décembre.

Que doit-il se passer le 21 décembre?

Il y a beaucoup de choses qui sont censées se passer le 21 décembre. Non seulement c’est le solstice d’hiver (quand l’un des pôles de la Terre a son inclinaison maximale loin du Soleil), c’est aussi la Grande Conjonction.

Jupiter et Saturne sont prêts à s’aligner et à apparaître comme une seule étoile brillante géante dans le ciel. C’est un événement astrologique rare, qui lance une réinitialisation culturelle de 20 ans et une nouvelle ère. Pour cette raison, il existe également des théories selon lesquelles le monde pourrait arriver à sa fin aujourd’hui. Welp.

L’alignement de Jupiter et de Saturne est également censé apporter des super pouvoirs aux Noirs. Apparemment, La Grande Conjonction débloquera le «véritable ADN» des Noirs et nous donnera toutes les capacités surhumaines.

Les mèmes du 21 décembre ont maintenant explosé sur Internet et beaucoup attendent de débloquer leurs super pouvoirs.

Les gens planifient déjà ce qu’ils vont faire de leurs pouvoirs.

Certains ont déjà débloqué leurs pouvoirs.

Attendre ici patiemment.

OMG UNE PERSONNE NOIRE JUSTE FLEW PAR MA WINDOW – SAR DJ FREEDEM (@FREEDDDEM) 21 décembre 2020

POURQUOI JE VOIS LE DR UMAR EN VOL À L’EXTÉRIEUR DE MA MAISON?!?!?!? – zae (@ItsZaeOk) 21 décembre 2020

N’oubliez pas que tout le monde n’est pas qualifié pour les superpuissances.

Désolé à propos de ça.

