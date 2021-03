21 haut-parleurs dans la cabine: Lucid Air promet d’être le premier véhicule avec Dolby Atmos intégré

Lucid Air est la prochaine voiture électrique de luxe. Le véhicule prometteur a déjà été présenté ainsi que son prix. Cependant, des nouvelles continuent d’apparaître qu’il apportera une fois qu’il sera disponible à l’achat. La dernière? 21 haut-parleurs intégrés pour être la première voiture avec Dolby Atmos du monde.





Dans une collaboration des deux marques, la voiture Lucid Air aura un système de son surround complet à l’intérieur pour être le premier certifié avec Dolby Atmos. En plus des haut-parleurs avant et arrière comme prévu d’une voiture, cela aura également sur le dessus par exemple.

Surreal Sound: pour le divertissement et aussi pour la sécurité

Tout comme ils ont décidé d’appeler leur système audio intégré. La voiture haut de gamme comportera 21 haut-parleurs stratégiquement placés à l’intérieur du véhicule. Avec cela, ils espèrent obtenir un son et une puissance surround envoyer des audios spécifiques à chaque position de la voiture.

Quand on parle de Dolby Atmos en général, c’est dans les films qu’en répondant à la norme offrir plus de détails et des sons plus subtils dans les films par exemple. Bien sûr, il y a aussi des chansons qui sont progressivement adaptées pour offrir la meilleure qualité aux gourmets. Maintenant bien, Pourquoi pas aussi en voiture?

L’idée est que l’utilisateur est choqué et se souvient de la première fois qu’il éprouve le son surréaliste de l’air lucide. Mais il y a plus, le système sera également utilisé pour la sécurité et pas seulement pour le divertissement. Ils disent qu’ils profiteront de la conscience directionnelle que Dolby Atmos génère pour améliorer les réactions du conducteur en cas d’urgence.

Un exemple que Lucid indique est avec la ceinture de sécurité, si elle n’est pas en place, un son simulera provenant de la boucle afin que le conducteur ou le passager en soit conscient. Mais cela servira aussi à alerte qu’une voiture vient d’un angle mort par exemple, ou pour indiquer correctement le « clic » des indicateurs en fonction de la direction dans laquelle ils pointent.

Pour le moment il faudra attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que le Lucid Air soit une réalité. Les précommandes ont débuté l’année dernière avec un prix de seulement 169 000 € pour l’édition de luxe premier arrivé. Plus tard, ils proposeront des éditions moins chères à des prix aussi bas que 77 400 €.

Plus d’informations | Moteurs lucides