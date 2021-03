20 000 GPU et une consommation de 20 mégawatts: c’est le projet qui veut construire un «jumeau numérique» de la Terre pour simuler le climat mondial en temps réel

Le 29 décembre 1972, Edward Lorenz a pris la parole lors de la réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement de la science et a prononcé une phrase qui nous hante depuis: «Le battement d’un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas». Une décennie plus tôt, en essayant de donner un sens à une poignée de modèles météorologiques, il avait découvert qu’il y a des choses qui peuvent se comporter de manière imprévisible.

En d’autres termes, Lorenz avait découvert «l’essence du chaos» et l’avait fait précisément avec la météorologie car, en bref le temps est compliqué. Tellement compliqué qu’une équipe de chercheurs de l’ETH Zurich est convaincue que la seule façon de simuler la dynamique climatique et les variations atmosphériques de la Terre est créer un « jumeau numérique » d’elle.

Le courant dominant des jumeaux numériques

L’idée n’est pas nouvelle et, en fait, elle est déjà utilisée en physiologie et en immunologie pour créer des «jumeaux numériques» de patients qui aident les médecins à simuler différents traitements avec des modèles très précis mis à jour en temps réel avec des dizaines de données cliniques. Cependant, ce que veut faire l’équipe suisse va bien plus loin.

Le jumeau de la Terre serait un système informatique beaucoup plus sophistiqué. Non seulement parce que l’objectif (simuler le climat et la météo sur toute la Terre), mais parce que la quantité de données en temps réel que le modèle devrait intégrer est inégalée dans tout ce qui a été fait jusqu’à présent sur le terrain: les chercheurs estiment que 20 000 GPU seraient nécessaires et consommeraient 20 mégawatts d’énergie.

Le projet bénéficie du soutien d’institutions telles que l’Agence spatiale européenne, l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques ou le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et s’il voyait enfin la lumière, il pourrait devenir un projet scientifique à grande échelle car cela impliquerait le développement conjoint du matériel et des algorithmes nécessaires pour réaliser une simulation à très haute résolution. C’est-à-dire, une opportunité en or pour briser la relative stagnation des transformateurs conventionnels.

Cependant, il recèle également de nombreuses incertitudes. Le principal est que nous ne savons pas si cela aidera. Autrement dit, oui, nous pouvons construire le modèle le plus complexe et le plus précis du temps et de la météorologie de la Terre, pire Nous ne savons pas si nos prédictions à son sujet en valaient vraiment la peine. ou ce papillon brésilien continuera à jouer avec nous. Mais je suppose que c’est précisément pour cela qu’il s’agit d’un projet scientifique: parce qu’il ouvre des portes dont on ne sait même pas qu’elles peuvent exister.

Image | CE