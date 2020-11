1ère instance de microévolution découverte chez un parent humain précoce

Le crâne récemment découvert d’un ancien parent humain révèle que l’espèce a subi des changements dramatiques en peu de temps, un phénomène connu sous le nom de microévolution , une nouvelle étude trouve.

Auparavant, les hommes de Paranthropus robustus, une espèce australopithécine éteinte (parents de Lucy ), étaient considérés comme beaucoup plus gros que les femelles. Cette dichotomie est bien connue chez certains primates modernes, notamment gorilles , orangs-outans et babouins . Cependant, un nouveau fossile déterré en Afrique du Sud indique que les différences attribuées au sexe sont en fait dues à la microévolution, car l’espèce a rapidement évolué au cours d’une période turbulente de changement climatique local il y a environ 2 millions d’années.

« Démontrer que Paranthropus robustus n’est pas spécialement sexuellement dimorphique supprime une grande partie de l’élan pour supposer qu’ils vivaient dans des structures sociales similaires aux gorilles, avec de grands mâles dominants vivant dans un groupe de petites femelles », Jesse Martin, chercheur principal de l’étude, doctorant au département d’archéologie de La Université Trobe à Melbourne, Australie, dit dans un communiqué .

En relation: Photos: Un ancien parent humain retrouvé aux Philippines

Les chercheurs de l’étude Angeline Leece (à gauche) et Jesse Martin (à droite) regardent le crâne. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe)

Les chercheurs connaissent P. robustus depuis 1938, mais la nouvelle découverte de fossiles – un crâne de mâle découvert le 20 juin 2018, qui lui a valu le surnom de fossile de la fête des pères – jette un nouvel éclairage sur l’espèce. Sur la base de découvertes antérieures, les scientifiques savaient que P. robustus était un hominin aux grandes dents et au petit cerveau (un groupe qui comprend les humains, nos ancêtres et nos proches cousins ​​évolutionnaires) qui vivait en même temps que d’autres ancêtres humains, y compris l’homo erectus et Australopithèque, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Pour la nouvelle découverte, déterrée dans la carrière principale de Drimolen au nord de Johannesburg, les chercheurs ont numérisé des fragments du crâne, leur permettant de le reconstruire numériquement et de voir des détails anatomiques qu’ils auraient autrement manqués. Cette analyse a révélé que le crâne du mâle est en fait assez similaire à celui de la femme P. robustus restes trouvés sur le même site. En revanche, sur un autre site fossile connu sous le nom de grotte de Swartkrans, les mâles sont « sensiblement différents » d’une femelle précédemment trouvée à Drimolen, ce qui a conduit à l’idée que les mâles se sont écrasés sur les femelles, a déclaré Martin.

«Il semble maintenant que la différence entre les deux sites ne puisse pas simplement être expliquée comme des différences entre les hommes et les femmes, mais plutôt comme des différences au niveau de la population entre les sites,» Martin dit dans un communiqué . «Nos travaux récents ont montré que Drimolen est antérieur à Swartkrans d’environ 200 000 ans, nous pensons donc que P. robustus évolué au fil du temps, avec Drimolen représentant une population précoce et Swartkrans représentant un plus tard, plus [evolved] population. »

Image 1 sur 7 Le site d’excavation de la carrière principale de Drimolen en Afrique du Sud. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 2 sur 7 L’étudiante qui a découvert le crâne, Samantha Good, se tient sur le site de fouille. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 3 sur 7 Les chercheurs Angeline Leece et Stephanie Baker aident à creuser le crâne. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 4 sur 7 A lire : La fonte des glaces en Alaska menace de déclencher un `` méga-tsunami '' sans précédent, préviennent des scientifiques Les chercheurs ont préparé le crâne après son excavation. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 5 sur 7 Le crâne mâle de Paranthropus robustus. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 6 sur 7 Angeline Leece examine le crâne vieux de 2 millions d’années. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe) Image 7 sur 7 Une illustration du crâne de Paranthropus robustus nouvellement mis au jour. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe)

Ces changements anatomiques sont le premier exemple à haute résolution de microévolution au sein d’une première espèce d’hominidés, ont déclaré les chercheurs. Pris ensemble, le P. robustus les fossiles montrent que la manière unique de mâcher cette espèce s’est développée progressivement, probablement sur des centaines de milliers d’années. (Une étude publiée en 2018 dans la revue Science ouverte de la Royal Society trouvé ceci P. robustus avait un « torsion » inhabituelle dans ses racines dentaires , suggérant que l’espèce mâchait avec un léger mouvement de rotation et de va-et-vient avec sa mâchoire pendant qu’elle mangeait.)

P. robustus a probablement subi une microévolution en raison de changement climatique , quand ce qui est maintenant l’Afrique du Sud se tarissait. Auparavant, les chercheurs savaient que peu de temps après P. robustus apparu, Australopithèque s’est éteint. À cette époque, l’homo erectus ont également émergé dans cette région. Cette transition s’est faite rapidement, évolutivement, probablement de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’années.

Le crâne préparé de Paranthropus robustus. (Crédit d’image: Andy Herries / Archéologie de La Trobe)

«L’hypothèse de travail est que le changement climatique a créé un stress chez les populations de Australopithèque menant finalement à leur disparition, mais que les conditions environnementales étaient plus favorables pour Homo et Paranthropus, qui s’est peut-être dispersé dans la région depuis ailleurs », a déclaré dans le communiqué le co-chercheur de l’étude David Strait, professeur d’anthropologie biologique à l’Université de Washington à Saint-Louis.« Nous voyons maintenant que les conditions environnementales étaient probablement stressantes pour Paranthropus aussi, et qu’ils devaient s’adapter pour survivre. «

En raison de la microévolution, il semble que P. robustus probablement développé une capacité de mastication qui pourrait broyer des plantes coriaces, telles que des tubercules, co-chercheuse Angeline Leece, une archéologue à l’Université de La Trobe.

L’étude a été publiée en ligne le 9 novembre dans la revue Écologie de la nature et évolution .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.