1ère dose de vaccin COVID-19 administrée à New York

New York, l’État le plus touché au début de la pandémie, vient d’être le premier à administrer un vaccin contre le coronavirus en dehors des essais cliniques, lançant un long et massif effort pour vacciner le peuple américain.

Vers 9 h HE lundi (14 décembre), la toute première dose du vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech a été administrée à Sandra Lindsay, une infirmière en soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center dans le Queens, New York, selon le New York Times . Cela survient alors que les États-Unis continuent de lutter contre une vague massive de virus qui compte actuellement plus de 109000 personnes hospitalisées, selon The COVID Tracking Project.

Depuis le début de la pandémie, New York a enregistré plus de 780 000 cas de COVID-19 et plus de 35 100 décès, selon le Times. « Ce vaccin est passionnant car je pense que c’est l’arme qui mettra fin à la guerre », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors d’une diffusion en direct de la première vaccination. « C’est le début du dernier chapitre du livre, mais maintenant nous devons le faire. »

Regardez EN DIRECT alors que la première personne à New York se fait vacciner: https://t.co/a3p8QOtK6w14 décembre 2020

Vendredi 11 décembre, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence, ou la permission de distribuer le vaccin avant l’approbation complète en raison de l’urgence pandémique, au vaccin Pfizer-BioNTech. Le vaccin s’est avéré efficace à 95% dans la prévention du COVID-19 dans les essais cliniques de stade avancé.

Dimanche 13 décembre, la première des 3 millions de doses initiales du vaccin a été expédiée à travers les États-Unis dans des camions et des avions cargo, selon le Times. Certains sites devraient recevoir les envois aujourd’hui, tandis que d’autres les recevront mardi (15 décembre) ou mercredi (16 décembre).

En relation: Mises à jour en direct du coronavirus

Les responsables de l’État de New York s’attendent à pouvoir vacciner 170 000 personnes dans un premier temps. Les toutes premières doses distribuées lundi à New York seront principalement destinées aux agents de santé à haut risque, selon le Times.

Mais ce n’est qu’une petite fraction des 1,8 million de personnes à New York, y compris les résidents des maisons de retraite et les travailleurs de la santé, qui auront la priorité pour recevoir le vaccin dans la première phase du déploiement, qui se terminera probablement en janvier, selon au Times. La deuxième phase, qui comprendra les travailleurs essentiels et les personnes à haut risque, suivra.

D’autres États américains commencent également à vacciner des individus hautement prioritaires lundi.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.