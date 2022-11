1899 : première fois

L’attente est terminée. Moins de 24 heures pour aller 1899la nouvelle série de Baran Bo Odar et Jantje Friese atterrir dans le catalogue de Netflix. Et nous disons « atterrissage » parce que la fiction des esprits derrière Sombre Il se déroulera presque entièrement dans un bateau à la dérive, au milieu de l’océan et plein de membres d’équipage qui vont de Londres à New York, à la recherche de nouvelles opportunités pour leur vie.

Le problème, c’est qu’en route ils croiseront un autre navire perdu depuis près de quatre mois et dont on ne sait absolument rien. Ce sera le capitaine du navire qui prendra la décision d’aller secourir ce navire et commencera ainsi une série d’enchevêtrements, de mystères et de dilemmes qui, si vous avez vu perdu, vous associerez bientôt cette fiction. Si vous voulez savoir ce que nous pensons en profondeur de cette production de Netflixvous pouvez nous lire ici.

Avec quelques éléments d’horreur mais principalement basés sur le mystère et le suspense, 1899 est dirigé par des personnalités telles que Miguel Bernardeau, Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume et Anton Lesser. Le premier épisode sera composé de huit épisodes au total.

Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, tout indique que nous verrons plus de saisons de 1899. Dans ce contexte, on s’attendrait à ce que, s’il y avait un triangle comme figure centrale de la série et que nous avions Sombre qui respectait cette logique, voyons trois saisons au total. Dans ce contexte, il n’y a pas de détails sur les scripts finis, encore moins sur les horaires de tournage des prochains épisodes. Il faudra attendre de voir comment se porte cette fiction et si le N décide de la renouveler.

+ À quelle heure 1899 arrive-t-il sur Netflix ?

Selon l’endroit du monde où vous attendez 1899, à la fois en Amérique latine et en Espagne, vous devez calculer la différence avec minuit dans le Pacifique. En ce sens, il faut se rappeler qu’il y a eu récemment un changement d’heure dans l’hémisphère nord (qui a également atteint le Mexique). Ensuite, nous vous laissons le temps que vous puissiez voir ce spectacle de Baran Bo Odar et Jantje Friese selon votre région :

Mexique, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03H00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 10:00 du matin.

