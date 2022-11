« 1899 », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

« 1899 » c’est une Séries télé européennes Netflix créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de « Dark », la fiction allemande à succès qui a captivé les téléspectateurs avec son intrigue complexe. Le nouveau drame horreur-mystère d’époque, qui a été créé le 17 novembre 2022, promet de suivre les traces et même de surpasser son prédécesseur.

La série épique multilingue en huit épisodes présente un casting composé d’acteurs dont Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Anton Lesser et Alexandre Willaume.

« 1899″ raconte l’histoire d’un groupe d’immigrants européens quittant Londres sur un bateau à vapeur appelé le Kerberos pour commencer une nouvelle vie à New York. Cependant, lorsqu’ils reçoivent un appel à l’aide du Prométhus, un navire porté disparu en mer depuis des mois, leur voyage commence à virer au cauchemar. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison ?

« 1899 », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mystèremais comme vu dans le dernier chapitre, l’histoire de l’équipage de Prométhée et Cerbère n’est pas encore terminée et il reste encore plusieurs mystères à résoudre.

A la fin de la première saison de « 1899 », Maura raconte aux passagers une vérité incroyable. Après que ses souvenirs aient changé et que Daniel ait changé un code, Maura fait face à une réalité inattendue. Bien qu’il se soit déjà réveillé, le problème principal n’a pas été résolu, de nouveaux épisodes sont donc nécessaires.

Lors d’une interview en 2021 avec Deadline, la co-créatrice Jantje Friese a assuré qu’ils prévoyaient de faire plusieurs saisonsmais que tout dépendra de la réponse du public au premier opus du successeur de « Dark ».

Pour l’instant, « 1899″ a une très bonne note, il suffit donc d’attendre l’annonce officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines pour jauger la réaction de ses abonnés et en fonction de cela déterminer l’avenir d’une série.

Donc, étant donné que le premier opus a mis environ six mois à tourner, entre mai et novembre 2021, et un an de plus pour sortir. Si une deuxième saison est confirmée, elle pourrait arriver sur la plate-forme de streaming populaire en 2024.