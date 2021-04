18 ans après avoir aidé à accoucher dans la salle de bain de Starbucks, un homme retrouve un enfant

Près de deux décennies après sa naissance précoce dans une salle de bain Starbucks de la banlieue de Chicago, Jonathan Celner, 18 ans, a été choqué d’ouvrir son Facebook rarement utilisé pour découvrir un message de l’homme qui avait aidé à le livrer il y a toutes ces années.

Griffin Baron avait 21 ans et travaillait comme chef d’équipe chez Starbucks lorsque la mère de Celner s’est arrêtée dans un Starbucks près de l’autoroute à Wilmette, dans l’Illinois, en rentrant chez elle. Elle a accouché alors qu’elle était là-bas – trois semaines plus tôt, a déclaré Celner – et a fini par accoucher dans la salle de bain.

C’était une expérience que Baron n’oublierait jamais, a-t-il dit à 45secondes.fr Food, et il a passé des années à se demander ce qu’il était advenu du bébé. Puis, au printemps dernier, il est tombé sur un GoFundMe pour l’adolescent et son frère aîné. Ils avaient perdu leur mère, Lisabeth Rohlck, des années plus tôt et leur père est décédé récemment.

Baron a déclaré qu’il avait fait un don et a recherché le Celner sur Facebook. Avant de décider de lui envoyer un message, il a vérifié que l’adolescent était le bon enfant et ensuite il avait la «chair de poule partout».

«J’étais comme, ‘Oh mon dieu’», a déclaré Baron. «J’étais le barista, le jour de ta naissance, et je me suis toujours demandé, qu’est-ce qui t’es arrivé après ta naissance?

Les deux ont bavardé pendant quelques minutes et ont décidé de se rencontrer – où d’autre? – au Starbucks de Wilmette où tout s’est passé, comme l’a rapporté pour la première fois The Record North Shore.

Le magasin lui-même a même un petit souvenir de la naissance surprise sur la fenêtre près de la porte, ont confirmé Celner et Baron: un autocollant représentant une cigogne portant des marques de bébé est un clin d’œil effronté à l’arrivée de Celner sur Terre.

Baron a déclaré à AUJOURD’HUI qu’en 2002, il était assis dans l’arrière-salle au travail en train de manger quand il a entendu des cris venant de la salle de bain des femmes.

Une cliente, identifiée dans les médias locaux à l’époque comme Tricia Monico, est allée vérifier et a découvert que Rohlck accouchait.

Au moment où Baron est arrivé pour aider – avec la seule chose qu’il pouvait penser à apporter: des serviettes chaudes – Celner était apparemment sur le point de sortir.

« La cliente lui tient la main et elle est en train de souffler et de souffler prête à partir et il y a un bébé qui arrive », a déclaré Baron.

«Et j’étais comme… gelé. Comme, ‘Voici vos serviettes?’ Je ne sais pas ce qui se passe », dit-il en riant. « Alors nous l’encourageons, elle va très bien, se tenant la main, et la prochaine chose que tu sais, une personne supplémentaire sort de la salle de bain. »

Ce furent quelques minutes chaotiques, a déclaré Baron, et les ambulanciers sont arrivés à temps pour couper le cordon ombilical. L’heureuse maman et son fils ont été emmenés à l’hôpital pour y être vérifiés et ont tenu une conférence de presse plus tard pour les médias locaux – dont une partie a même été diffusée le lendemain AUJOURD’HUI.

Après le départ de Rohlck et Celner, Baron a déclaré que le magasin ressemblait à « une zone de guerre complète », au point que l’entreprise a dû faire appel à une équipe de matières dangereuses pour nettoyer pendant la nuit.

Pendant ce temps, il a ri, les clients n’arrêtaient pas de venir en disant: « Oh, c’était fou. Puis-je avoir un grand Frappuccino? » et je me dis: « Non! Sortez! Nous sommes fermés, vous ne pouvez pas entrer ici! » «

Celner a déclaré qu’il avait grandi en sachant la façon chaotique dont il était entré dans le monde, mais sa mère est décédée alors qu’il était assez jeune. Rencontrer Baron l’a aidé à «combler les lacunes» de l’histoire.

«Il se souvient de trucs comme si ma mère faisait signe d’aimer tout le monde alors qu’elle se déplaçait sur cette civière avec moi dans ses bras», a-t-il gloussé, ajoutant que sa mère lui avait raconté l’histoire mais n’y était pas allée. -de profondeur avec ça. «

Baron, maintenant père de deux jeunes enfants lui-même, a ajouté que la naissance de Celner avait fini par être l’un des moments les plus mémorables de sa vie.

«J’ai pensé à toi un million de fois», dit-il, expliquant que même lorsque son propre fils était né, il se souvenait de la première fois qu’il avait assisté à un accouchement dans cette salle de bain de Starbucks. « C’est dingue. Je veux dire, je voulais en savoir plus sur ce gamin depuis si longtemps et finalement j’ai pu le rencontrer et c’était juste ce moment très excitant … Je pense à lui tout le temps. »

Malgré son histoire d’origine, la boisson incontournable de Celner à la chaîne de café est généralement un chocolat chaud ou une infusion froide occasionnelle.

«Je ne suis pas vraiment fou de café, étant donné que je suis né dans un Starbucks», dit-il en riant.

