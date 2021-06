Nous les avons TOUS faits.

Nous y avons tous été. Vous venez d’atteindre votre adolescence dorée et vous êtes prêt à vous déguiser. Après tout, être un adulte est tellement cool, non ? Du mascara grumeleux au brillant à lèvres pailleté et définitivement beaucoup trop d’eye-liner, notre jeu de beauté en tant qu’adolescent n’allait jamais être parfait.

Eh bien, au moins, c’est hilarant de revenir sur nos erreurs passées (impardonnables). Nous sommes plus âgés et plus sages maintenant, et grâce à TikTok, nous ne sommes jamais trop loin de découvrir les derniers conseils, tendances et astuces beauté. Il est juste qu’au nom de la beauté, nous regardions en arrière nos crimes et jurons de ne jamais les répéter. Voici une liste de toutes les erreurs de beauté catastrophiques que vous avez probablement commises dans votre vie jusqu’à présent. Mais attention, vous allez grincer des dents.

17 erreurs de beauté vraiment impardonnables que vous avez certainement commises pendant votre adolescence. Photo : Jason Merritt/Getty Images pour BWR, E!

1) Trop épiler vos sourcils.

Vous vous souvenez quand vous avez découvert pour la première fois la magie de la pince à épiler et que vous étiez tellement excité de vous débarrasser de cet unibrow que vous avez cueilli et cueilli et cueilli et cueilli? Oui, nous avons tous appris à la dure.

2) Trop remplir vos sourcils.

« Oooh, qu’est-ce que c’est ? Un kit pour les sourcils ? Mieux vaut en profiter ! » La seule chose pire que de trop épiler vos sourcils est de surestimer votre capacité personnelle à retirer le Cara. Vraiment tragique.

3) Porter un fond de teint de cinq teintes trop clair ou trop foncé pour votre ton réel.

Écoutez, quand vous êtes un adolescent pauvre, vous êtes simplement satisfait de la nuance et de la marque de fond de teint sur laquelle vous pouvez mettre la main. Et en plus, il faut au moins trois ans avant qu’une personne moyenne trouve de toute façon sa teinte de fond de teint parfaite alors… laissons vivre ! (Lol, ce n’est pas vrai, j’ai totalement inventé ça.)

4) Tentative de contour mais oubli de se fondre.

La seule personne à blâmer ici est l’hôte de ce didacticiel YouTube qui nous a incités à penser que nous pourrions réaliser un contour de niveau Kim K avec le contenu de base de notre trousse de maquillage économique.

5) Se maquiller dans le noir.

Il est 6h du matin, tu te prépares pour l’école et tu évites d’allumer tes lumières car la luminosité va littéralement brûler tes cornées. Vous décidez donc que c’est une bonne idée de vous mettre le visage dans le noir. Et puis vous sortez à la lumière du jour… Grosse erreur. ÉNORME.

6) Surcharge sur le mascara waterproof.

*fait la première couche* « Ooh, j’adore. J’en ai besoin de plus! » *fait la deuxième couche* « Yaaaaas! Des cils pendant des jours! » *fait les troisième, quatrième et cinquième couches* « Vous servir la réalité de l’araignée toute la journée, tous les jours! » *essaye de l’effacer* « ………F*ck. »

7) Faux cils

S’il y a eu un moment pour être subtil avec votre maquillage, c’était lors de la sélection de vos faux cils pour la discothèque de l’école. L’un d’entre nous a-t-il écouté ce conseil ? Bien sûr que non. Plus c’est gros, mieux c’est, non ?

8) Superposer sur le brillant à lèvres pailleté collant.

Vous avez toujours acheté le moins cher. Vous avez toujours ressenti le besoin de présenter une nouvelle demande toutes les cinq minutes. Vous vous retrouviez toujours avec ça coincé dans vos cheveux.

9) Découvrir le fard à paupières bleu vif et insister pour le porter à chaque fête à laquelle vous êtes allé.

La première chose qu’un adolescent accro à la beauté a fait lorsque son argent de poche est entré était de se rendre directement au magasin et de déposer de l’argent sur la palette de fards à paupières la plus grande, la plus audacieuse et la plus brillante du monde – si elle n’incluait pas de bleu, alors vous n’avez pas acheté il. (Si vous n’avez pas eu une phase de fard à paupières bleu vif gênante, déconnectez-vous et arrêtez de juger le reste d’entre nous.)

10) Aller beaucoup trop loin sur l’eye-liner.

Avant de maîtriser l’art du « Zero Effort Smokey Eye », il y avait le « Teenage Emo Smudge ». Vous avez appliqué votre eye-liner si près de votre ligne de flottaison, que la moitié était en fait sur votre globe oculaire. Qui s’en soucie ? C’était un regard. Et un iconique à cela.

11) Le désastre fatal du faux bronzage.

Si vous n’avez jamais essayé le faux bronzage, c’est que vous n’avez pas vécu. C’était comme tromper la mort tous les jours. Une séquence et vous êtes sorti.

12) Trop de poudre bronzante.

La poudre bronzante était le moyen le moins cher d’obtenir ce look ensoleillé sans avoir besoin de tromper une mort certaine en mettant un faux bronzage sur votre visage. C’était BEAUCOUP mieux qu’un fard à joues, mais en abusez et vous avez fini par avoir l’air de passer quelques minutes allongé dans un grille-pain.

13) De très longs faux ongles de cul.

Le symbole ultime d’être un adulte était de coller des ongles en acrylique et de passer la journée comme une garce de boss. Vous vous êtes senti voler en AF jusqu’à ce que vous vous rendiez compte soudainement que vous ne pouviez rien capter et que les textos ont commencé à prendre deux fois plus de temps que d’habitude. Un désastre total !

14) Utiliser Tip-Ex comme vernis à ongles

GURL ! Trouver un vernis à ongles blanc bon marché en tant qu’adolescent pauvre était la chose la plus stressante que vous ayez jamais vécue. Même si vos ongles semblaient avoir été trempés dans un grand pot de peinture, vous pouvez au moins chercher du réconfort dans le fait que vous êtes une reine pleine de ressources.

15) AUSSI. BEAUCOUP. BRILLER.

S’il te plaît, ne me rappelle pas. Merci beaucoup, Claire’s Accessories.

16) Utiliser le fond de teint comme rouge à lèvres

Honnêtement… à quoi ça servait ? Pourquoi voudrions-nous que tout notre visage – y compris nos lèvres – soit d’une seule couleur. Le fond de teint n’est pas du rouge à lèvres, je le répète, le fond de teint n’est PAS du rouge à lèvres.

17) Appliquer du fard à paupières scintillant jusqu’aux sourcils

D’accord, cela pourrait avoir du sens en théorie. Mettre du fard à paupières scintillant jusqu’à ce que vos sourcils rendent vos yeux plus grands et plus brillants, n’est-ce pas ? Et bien non. En réalité, mes yeux ressemblent à d’énormes boules disco. Celui qui a lancé cette tendance, venez dehors, nous voulons juste parler…

