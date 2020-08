16 ans se sont arrêtés. Cette Mercedes-Benz 200D (W124) tient-elle toujours?

Reconnu pour sa fiabilité, le Mercedes-Benz 200D (W124) il vit toujours dans l’imagination des fans de la marque star et de tous ceux qui veulent une voiture «pare-balles».

Malgré sa «bonne renommée», cela ne veut pas dire qu’elle est imbattable et donc la question se pose: combien il sera difficile de donner vie à une Mercedes-Benz 200D (W124) il y a 16 ans, si cela est possible.

Pour découvrir le YouTuber Flexiny a accepté la «mission» de faire fonctionner une Mercedes-Benz 200D pendant longtemps et a enregistré l’ensemble du processus.

Je n’étais pas trop mal

Malgré l’apparence usée et usée du corps – l’abandon était clair … il y a de la mousse à côté des phares – la vérité est que, en termes mécaniques, ce 200D n’était même pas en mauvais état.

Il est vrai que certaines pièces semblent «collées», mais après avoir tourné le moteur manuellement, la Mercedes-Benz 200D a commencé à montrer des signes d’espoir.

Ainsi, après avoir installé une nouvelle batterie, ajouté de nouveaux fluides et éteint une alarme gênante, l’ancien moteur Diesel a été à la hauteur de sa réputation de robustesse et de fiabilité et a repris vie 16 ans plus tard.

Le plus curieux, c’est qu’après avoir changé la courroie de distribution, elle présente le même son de ralenti typique que pendant des années dans nos stations de taxis. Si vous ne nous croyez pas, nous vous laissons la vidéo ici pour que vous puissiez la visionner:

