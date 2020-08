15 lieux célèbres qui ont fait grandir les choses grâce aux films que nous aimons tant

Source Claire RQ7 Remède d'urgence aux 7 fleurs*, Contenance: 15 ml

Ce mélange comprend les 5 fleurs du RQ5 ainsi que la brunelle qui active les forces d'autoguérison et le Lotus, pour son action harmonisante. Il s'utilise dans les cas d'urgence et de stress prolongé. On peut également l'utiliser sous forme de spray.