14 recettes incroyablement bonnes pour la Journée nationale des biscuits aux pépites de chocolat

Avez-vous déjà besoin d’une raison pour préparer un gros lot de biscuits aux pépites de chocolat ? Non, c’est ce que nous pensions.

Débarrassez-vous de la pâte du commerce, prenez le bol à mélanger et préchauffez le four. Il est temps de se plonger dans des recettes délicieusement décadentes parsemées de pépites de chocolat.

Si vous n’êtes pas un fan de biscuits, préparez des muffins aux pépites de chocolat, du pain aux bananes aux pépites de chocolat ou des crêpes aux pépites de chocolat. Bien que nous soyons tentés de plonger dans chaque pâtisserie chocolatée, restons-en aux biscuits classiques, aux bords croquants et gluants pour l’amour du bon vieux temps.

En quête d’inspiration ? Ces recettes de biscuits approuvées AUJOURD’HUI sont le moyen idéal pour cuisiner toute la journée.

Ken Goodman

Ali et Jet Tila nous ont fait du sucré-salé. Ces biscuits dorés utilisent une technique savoureuse, faisant dorer le beurre plutôt que de le ramollir, ce qui ajoute une riche saveur de noisette à ces friandises qui éclate vraiment lorsqu’elles sont garnies de quelques flocons de sel.

AUJOURD’HUI

Ce favori de tous les temps est une variante de la recette classique de Nestlé Toll House que les familles préparent depuis des générations. Mais dans cette recette, il y a une astuce qui leur donne la texture parfaite gluante à l’intérieur et croustillante à l’extérieur.

Dans ses biscuits préférés de la famille, Gaines utilise du sucre brun car il contient de la mélasse, ce qui rend les biscuits plus moelleux et moelleux, tandis que le sucre blanc caramélise et rend les biscuits plus bruns et croustillants.

joannagaines/instagram

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

La seule chose qui pourrait faire battre un cookie, c’est de manger ce cookie par cuillerée. Ces pots de pâte à biscuits aux pépites de chocolat sont incroyables lorsque vous souhaitez utiliser ces jolis ramequins.

Samantha Okazaki/AUJOURD’HUI

Ce tour de pépites de chocolat prend les bords croustillants, sucrés et de beurre brun d’un excellent biscuit et en fait un dessert alléchant. C’est facile à faire et un vrai plaisir pour la foule, idéal pour les fêtes et les pique-niques.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Si, comme Alison Roman, vous pensez que les cookies aux pépites de chocolat traditionnels sont un peu trop basiques, essayez sa version célèbre sur Instagram à base de beurre salé et de sablés. La pâte à biscuits peut être préparée à l’avance et conservée, bien emballée dans du plastique, jusqu’à une semaine au réfrigérateur ou un mois au congélateur.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Vous ne pouvez pas améliorer la perfection, et le biscuit aux pépites de chocolat classique d’Eric Ripert en est un excellent exemple. Doux et croustillant avec des morceaux de chocolat fondants à l’intérieur, il ne pourrait pas être mieux.

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Pour tous les boulangers qui aiment repousser les limites des biscuits ordinaires, Christina Tosi du Milkbar est là pour vous. Ses biscuits cornflake-chocolat-chip-peppermint sont une explosion de saveur. Rafraîchissez-vous par une chaude journée d’été avec un soupçon de menthe.

Evan Sung

Cette recette est la raison pour laquelle Kristen Tomlan, fondatrice de DŌ, Cookie Dough Confections, est tombée amoureuse de la pâte à biscuits pour commencer. « C’est la base la plus populaire que nous ayons et elle est parfaite pour tant de mélanges, de garnitures et de tourbillons ! » elle a dit. « Ça te ramène à ton enfance ! »

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Si vous voulez jouer avec des biscuits aux pépites de chocolat classiques, il vaut mieux que ce soit avec du sel de mer ou du caramel. Et les deux ? Ces biscuits aux pépites de chocolat au caramel au sel de mer de Tina Rexing à Minneapolis, Minnesota, sont hors de ce monde.

Nathan Congleton/AUJOURD’HUI

Ne pensez pas une seconde que ce ne sont que des biscuits aux pépites de chocolat ordinaires et ordinaires. Bien sûr, ils contiennent bon nombre des mêmes ingrédients que votre cookie moyen. Mais les petits ajouts et les différences subtiles de Flay rendent ces cookies vraiment exceptionnels.

Vivre dans le sud

Il est impossible de rassembler les meilleures recettes de cookies aux pépites de chocolat sans un clin d’œil à son meilleur partenaire, la crème glacée. Ces barres de crème glacée aux biscuits de Southern Living sont les morceaux froids et décadents qui nous gardent heureux les jours chauds.

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Vous avez une maison pleine de fans de football et d’amateurs de biscuits ? Faites de tout le monde un campeur heureux avec ces adorables cookies de football touchdown de Brandi Milloy. Oh, et ils sont faits de pâte à biscuits comestible. But!

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

La seule chose meilleure que les cookies chauds aux pépites de chocolat est un gigantesque cookie aux pépites de chocolat ! Faire cette gâterie sucrée dans une poêle donne au biscuit une croûte incroyablement croustillante tout en gardant le milieu doux et tendre.

