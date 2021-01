13 significations cachées dans la vidéo musicale De Una Vez de Selena Gomez

Le clip de Selena Gomez ‘De Una Vez’ est rempli d’oeufs de Pâques.

Selena Gomez est de retour avec une nouvelle chanson en espagnol et les fans vivent pour les œufs de Pâques dans sa vidéo « De Una Vez ».

Hier (14 janvier), Selena Gomez a sorti le premier single de son prochain projet en espagnol. «De Una Vez» voit Selena chanter sur le fait de trouver de la force après le chagrin. En parler avec Musique Apple, Selena a déclaré: « Non seulement il s’agit de laisser le passé derrière et de pardonner, mais c’est aussi une question de force, d’aller de l’avant et de commencer votre prochain chapitre ».

Selana a co-écrit «De Una Vez» avec le producteur portoricain Tainy (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin) et la vidéo a été réalisée par le duo mari et femme Los Pérez. Tout comme la chanson, elle est très émouvante et elle contient de multiples significations cachées.

LIRE LA SUITE: Lire la traduction anglaise de Selena Gomez ‘De Una Vez lyrics



Vidéo de Selena Gomez De Una Vez: Oeufs de Pâques et signification expliqués. Image: Interscope Records, Disney Channel

«De Una Vez» est remplie de références à la culture mexicaine de Selena, ainsi que de multiples clin d’œil à ses époques passées et à sa vie personnelle. Les fans ont également remarqué des teasers potentiels pour le projet en espagnol de Selena dans le clip vidéo. Dans cet esprit, nous avons rassemblé quelques-uns des œufs de Pâques clés « De Una Vez » que les fans ont repérés jusqu’à présent.

1) Le cœur est un milagro de la culture mexicaine.

Les milagros sont des charmes folkloriques religieux qui sont traditionnellement utilisés à des fins de guérison.

2) Selena fait référence à sa dernière collaboration avec Tainy.

Selena a travaillé pour la dernière fois avec Tainy sur ‘I Can’t Get Enough’ et la vidéo a un plan d’ouverture similaire.

3) L’ombre de l’ancien amour de Selena disparaît.

Alors que Selena se réveille et commence à guérir, la présence à côté d’elle s’en va. L’ombre et l’empreinte de l’oreiller disparaissent.

4) Les fleurs sont un hommage à Frida Kahlo.

Selena rend hommage à l’une des artistes les plus emblématiques du Mexique avec son style dans le clip vidéo.

Les fleurs sur la robe et les cheveux de Selena étaient un clin d’œil à Frida Kahlo! Les fleurs sur la robe, les cheveux et dans la vidéo sont toutes liées à cette idée de renouvellement Les bijoux mettaient en valeur les talents de la créatrice mexicaine Daniela Villegas. #DeUnaVez pic.twitter.com/h6uvbg1ISk – Source de Selena Gomez (@GomezSource) 15 janvier 2021

5) Les ailes font référence aux AMA.

Selena chante «Je ne regrette pas le passé, je sais que le temps passé à tes côtés m’a coupé les ailes» en ce moment dans la vidéo.

En chantant «Es que no me arrepiento del pasado, Sé que el tiempo a tu lado cortó mis hélas» qui signifie «je ne regrette pas le passé, je connais le temps passé à tes côtés coupé de mes ailes», des ailes apparaissent derrière Selena sur le mur, en référence à sa performance de 2014 aux AMA pic.twitter.com/dJGKwZ02lc – GOMES 🌺 (@gomes_selenator) 15 janvier 2021

6) Il existe plusieurs parallèles «fétiches».

Les vidéos sont comme des sœurs. Dans «Fetish», Selena a embrassé la perte de contrôle total et dans «De Una Vez», elle célèbre le regagner.

7) Le canapé est une référence «Good for You».

On ne sait pas s’il s’agit exactement du même canapé, mais Selena a confirmé la connexion sur Twitter.

8) Selena brûle un polaroid de son ancien amour.

Le passé appartient officiellement au passé.

Dans la cuisine, Selena brûle les dernières photos de son ancien amant, en particulier un Polaroid, la dernière photo qui faisait référence à l’ex de Selena sur son Instagram était une photo d’elle-même avec un Polaroid de lui pour son anniversaire, elle l’a supprimée une fois et pour tout en 2019 pic.twitter.com/qvqGrhZtiX – GOMES 🌺 (@gomes_selenator) 15 janvier 2021

9) Il y a un les Sorciers de Waverly Place hochement.

La scène de Selena dans le miroir rappelle la les Sorciers de Waverly Place générique d’ouverture.

10) Selena fait potentiellement allusion à une date de sortie d’album.

Que pourrait signifier 4 h 05?

Le clip de «De Una Vez» est couvert de références que l’on ne verra peut-être pas … Mais dans le four, nous avons 4h05, ce qui peut signifier quelque chose. Peut-être la date de sortie de l’album (5 avril)? pic.twitter.com/Y6ofy0M1oX – Graphiques Selena Gomez 🌸 (@SelGOnCharts) 15 janvier 2021

11) Selena tease une possible collaboration avec Rosalía.

Selena pourrait juste crier à l’un de ses artistes préférés, mais que se passe-t-il si un duo est en route?

12) Selena fait ses adieux à l’ère rare.

À la fin de la vidéo, une tempête emporte des objets ressemblant au passé de Selena, y compris une copie vinyle de Rare.

13) Selena tease «Baila Conmigo».

Dans le dernier plan, les mots du prochain single de Selena, «Baila Conmigo», apparaissent.

SELENA A QUITTÉ LA MAISON PARCE QU’ELLE ÉTAIT PLEINE DE MAUVAIS SOUVENIRS, D’AMOUR, DE SA VIEILLE MUSIQUE ET BIEN PLUS, PUIS ELLE ALLERA À BAILA CONMIGO POUR COMMENCER LA NOUVELLE SON / ERA pic.twitter.com/lb6gokvfHT – Dino 🦖 || SG3 ARRIVE (@rarepsj) 15 janvier 2021

Nous avons hâte de voir le reste de cette époque se dérouler.

Qu’est-ce que tu penses? En avons-nous manqué?

.

