13 Sentinels: les ventes d’Aegis Rim dépassent les 400000, méritent toujours plus

Vente-unique Canapé d'angle convertible en tissu PYLOS - Gris - Angle gauche

Canapé d'angle convertible en tissu PYLOS Coloris : Gris ou anthracite Tissu 100% polyester Assise garnie de mousse de polyuréthane haute résilience d'une densité de 31 kg/m3. La mousse haute résilience est plus confortable et plus robuste que les mousses classiques et vous assure donc un plus grand confort