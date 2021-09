13 La bande-annonce de Fanboy tue vendredi les 13 stars de la franchise dans le film Meta-Slasher

Pour les fans de vendredi 13, la bataille juridique semble toujours sans fin pour savoir qui peut faire le prochain film mettant en vedette le tueur masqué Jason Voorhees. En attendant, une autre Voorhees est intervenue pour combler le fossé – Deborah Voorhees, dont les fans de la franchise sauront qu’elle a joué Tina dans Vendredi 13 Partie V : Un nouveau départ. Voorhees est le réalisateur du nouveau film 13 Fanboy, ce qui fait pour vendredi 13 ce que Wes Craven a fait avec Nouveau cauchemar et va méta sur la franchise pour réunir certains des acteurs les plus connus de la saga Jason comme eux-mêmes, se battant pour leur vie contre un fan obsédé qui les tue un à la fois.

13 Fanboy a commencé sa vie en tant que projet financé par le crowdfunding en 2018 et après avoir brisé sa cible, tout était parti pour le projet Indiegogo qui est maintenant prêt à se frayer un chemin sur les écrans cet Halloween. L’histoire du film voit un fan obsédé traquer les stars de la franchise, après avoir été enfermé dans un sous-sol pendant des années avec rien d’autre qu’une collection de vendredi 13 des vidéos pour lui tenir compagnie. Il a écrit aux acteurs de la série, mais n’a reçu aucune réponse et décide d’aller trop loin dans son amour du cinéma en recherchant et en sélectionnant les actrices derrière les personnages féminins de la franchise et tente de recréer ou « améliorer » chacun de leurs sur les morts à l’écran.

Le film émule les films originaux du vendredi 13 en n’utilisant que des effets pratiques et, à partir de la bande-annonce, il semble s’en tenir au format slasher tout en s’amusant un peu avec des visages bien connus. La star emblématique de l’horreur Dee Wallace dirige le casting, avec Corey Feldman, Lar Park Lincoln, Jennifer Banko, Andrew Leighty, Judie Aronson et Tracie Savage, ainsi que les précédents acteurs de « Jason » CJ Graham et le légendaire Kane Hodder.

Selon le site, 13 Fanboy « ramenez vos acteurs préférés du vendredi 13 au grand écran dans une toute nouvelle série d’horreur sur un fan, qui pousse trop loin son amour pour la série et cible les femmes réelles de la franchise pour les tuer comme si elles avaient été tuées dans les films du vendredi ou « améliorer » leurs morts. 13 Fanboy mélange les tueries de style slasher pour lesquelles vendredi est célèbre et les thrillers palpitants tels que Faire taire et Cap Peur. Nous utiliserons tous les effets pratiques, PAS de CGI pour honorer les slashers des années 80. »

Soyons honnêtes, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit un candidat aux Oscars pour les prix de l’année prochaine, mais pour les fans de la franchise, cela ressemble à un tas d’amusement sanglant qui s’intégrera certainement bien avec le style et la sensation de l’original vendredi 13 films, qui ont réussi à se construire un héritage avec de petits budgets et des effets spéciaux très douteux. Mais au final, c’est vraiment ce qui incite les fans à revenir aux vieux films slasher des années 80, n’est-ce pas ? 13 Fanboy sortira le 22 octobre dans certaines salles, lors d’événements drive et à la demande.

