13 faits sur les antécédents de Kamala Harris, ses positions politiques, son mari et pourquoi elle rend les sessions de Jeff nerveuses

La vice-présidente Kamala Harris est officiellement la première femme, la première femme noire et la première femme asiatique à occuper un poste.

Harris est sénateur depuis 2017 et a prêté serment en tant que vice-présidente le 20 janvier 2020. Elle a attiré plus que sa part d’attention au cours de sa courte carrière au Congrès jusqu’à présent, en particulier pour son interrogatoire agressif et sans compromis du cabinet du président Trump. nominés lors des audiences de confirmation du Sénat de 2017.

Dans son discours à la Convention nationale démocrate de 2020, elle a appelé le président Trump et déclaré son soutien sans faille à Joe Biden pour le président des États-Unis, alors qu’elle acceptait sa nomination à la vice-présidence démocrate.

Aujourd’hui, alors qu’elle rejoint l’administration du 46e président des États-Unis, Kamala Harris semble prête à utiliser ses opinions politiques fortes pour contester le travail de ses prédécesseurs.

Le style de Harris ne devrait pas être aussi surprenant. Elle est une avocate renommée et prospère avec une longue histoire d’activisme social.

Harris est devenue la première femme procureure générale de Californie en 2010. Sa tendance à briser les plafonds de verre et à traiter les questions d’audience de confirmation comme un contre-interrogatoire dans une salle d’audience lui a valu les éloges et le mépris de ses observateurs.

L’ancien procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, a admis que Harris l’avait rendu «nerveux» avec sa ligne d’interrogation lors des audiences du Sénat.

Après que Harris lui ait posé une question sur les éventuelles conversations qu’il a eues avec des hommes d’affaires russes lors de la Convention nationale républicaine de 2016, avant de donner sa réponse, Sessions a répondu: «Me laisseras-tu nuancer? Si je ne le qualifie pas, vous m’accuserez de mentir. Je dois donc avoir raison du mieux que je peux. Je ne peux pas être pressé aussi vite. Cela me rend nerveux.

La réponse des sessions est rapidement devenue virale ainsi qu’à plusieurs autres occasions où des sénateurs de sexe masculin ont interrompu ou empêché Harris de poser des questions. (Beaucoup ont fait valoir que l’explication des manuels était la raison pour laquelle les sénateurs, qui n’ont jamais interrompu leurs homologues masculins, se sentaient si à l’aise de couper constamment le temps des questions de Harris.)

Lors de la campagne électorale présidentielle de 2020, Harris a montré une fois de plus qu’elle ne serait pas discutée lorsqu’elle s’est opposée à l’ancien vice-président Mike Pence après l’avoir interrompue à plusieurs reprises.

Donc, si vous pensez que le vice-président Kamala Harris va rester les bras croisés de Joe Biden pendant les quatre prochaines années, détrompez-vous.

Voici 13 faits sur Kamala Harris que tout le monde devrait savoir:

Les dernières années ont prouvé que Kamala Harris est une voix qui sera entendue au sein du Parti démocrate et dans le paysage politique américain.

Plusieurs personnes ont fait valoir au début de sa carrière au Congrès que Harris pourrait, un jour, devenir la prochaine candidate sérieuse à la première femme présidente des États-Unis, et maintenant elle fait un pas de plus en devenant la première femme, la première noire et la première vice-asiatique. Président dans l’histoire des États-Unis.

1. Harris est la fille d’immigrants de première génération.

Qui étaient les parents de Kamala Harris et d’où vient sa famille?

Sa mère, le Dr Shyamala Gopalan Harris, était une chercheuse sur le cancer du sein de Chennai, en Inde. Elle est arrivée aux États-Unis en 1958.

Son père, Donald Harris, a rencontré sa mère alors qu’il était aux États-Unis en tant qu’étudiant jamaïcain. Il est finalement devenu professeur d’économie à l’Université de Stanford.

Kamala Harris a également une sœur, Maya Harris, qui est sa conseillère la plus fidèle. Maya est également avocate et a contribué à l’élaboration du programme de la campagne présidentielle 2016 d’Hillary Clinton. Les sœurs ont été élevées principalement par le Dr Gopalan en tant que mère célibataire. Elle a appelé sa mère sa plus grande inspiration.

Reconnaissant les difficultés auxquelles les immigrants sont confrontés aux États-Unis, Harris a déjà promis d’ouvrir la voie à la citoyenneté pour des millions d’immigrants sans papiers.

2. Elle a brisé la barrière de la couleur législative des États-Unis de plusieurs façons.

Lorsque Harris a été élue au Congrès en 2016, elle est devenue la toute première politicienne noire à représenter la Californie au Sénat des États-Unis.

Et, si cela ne suffisait pas, elle n’est que la deuxième femme noire de l’histoire à occuper un poste au Sénat, ce qui semble fou, non? Elle est également la toute première sénatrice amérindienne.

De plus, «elle était la première femme, la première Américaine jamaïcaine, la première Américaine d’origine asiatique, la première Américaine indienne et la première procureure générale afro-américaine en Californie» (ce qui est quelque chose).

Aujourd’hui, elle prend tous ces titres au poste de vice-présidente, ce qui en fait un symbole d’espoir pour des millions de groupes minoritaires.

Elle a publiquement soutenu le mouvement Black Lives Matter mais, malgré sa police libérale en tant que procureure générale de Californie, ne soutient pas le mouvement Defund The Police et pense que la réforme de la police doit être réalisée par d’autres moyens.

3. Son prénom est plutôt beau.

Que signifie son nom? « Kamala » veux dire « Fleur de lotus » en hindi.

4. Elle a épousé un confrère avocat en 2014.

En août 2014, Kamala Harris s’est mariée Avocat californien Douglas Emhoff – après un engagement de cinq mois. La cérémonie a été exécutée par Maya Harris, la sœur de Kamala.

C’est le premier mariage d’Harris et le second d’Emmoff. Ils n’ont pas d’enfants ensemble, mais elle est devenue une belle-mère pour Cole et Ella de son précédent mariage. Doug Emhoff est devenu le tout premier Second Gentleman des États-Unis lorsque sa femme a prêté serment comme vice-présidente.

5. Harris a échoué à son examen du barreau la première fois qu’elle l’a passé.

Même si elle a finalement atteint la première place juridique de l’État de Californie – devenir procureur général de l’État en 2010 – comme beaucoup d’avocats, Harris a eu du mal à passer la barre la première fois qu’elle l’a prise.

Mais cela n’a certainement pas arrêté sa carrière et, en 2016, elle a déclaré à un étudiant en droit qui avait échoué au barreau: «Ce n’est pas une mesure de votre capacité.

6. Elle est en faveur du contrôle des armes à feu, mais se considère comme un «bon tireur d’élite».

Harris a publiquement réprimandé le Congrès pour ne pas avoir adopté des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu après la fusillade de l’école Sandy Hook en 2012.

Lorsqu’elle était procureure générale de Californie en 2015, elle aurait déclaré: «Ils auraient dû fermer les chambres du Congrès, du côté de la Chambre et du Sénat, et dire à tous les membres d’y aller, seulement vous, et autopsie des photos de ces bébés et leur demander de regarder ces photographies. Et puis votez votre conscience.

Cependant, quand on a demandé à Harris si elle avait déjà tiré avec une arme à feu ou si elle était partie à la chasse, elle «a trébuché sur ses mots» avant de dire: «Je suis un bon tireur d’élite … C’est tout. Je ne vais pas plus loin avec ça. Vous venez d’annoncer la nouvelle.

Le contrôle des armes à feu est un domaine sur lequel Biden et Harris sont étroitement liés depuis plusieurs années. On s’attend à ce qu’ils mènent un mouvement de réforme des lois sur les armes à feu au cours des quatre prochaines années.

7. En tant que procureur général de l’État, elle a défendu le droit de la Californie à la peine de mort.

Harris a fréquemment déclaré qu’elle était personnellement contre l’idée de la peine de mort, mais en tant que procureur général de Californie en 2014, son bureau a pris la décision de faire appel d’une décision du tribunal fédéral qui a statué que la peine de mort en Californie était inconstitutionnelle.

Sa défense de la peine de mort a suscité une forte opposition à l’époque, bien que beaucoup aient qualifié la décision d ‘«exemple bienvenu de placer la responsabilité professionnelle sur la politique personnelle».

8. Le président Obama a eu des ennuis pour la qualifier de sexy.

En 2013, alors que Harris était procureur général de Californie, le président Obama l’a qualifiée lors d’une activité de financement de «la plus belle procureure générale du pays». Bien que cela puisse être vrai, de nombreuses personnes ont rapidement qualifié les commentaires du président de sexistes.

Cela a incité Obama à publier des excuses dans lesquelles il a clairement indiqué qu’il «ne voulait en aucune manière diminuer les réalisations professionnelles du procureur général et ses capacités. Il reconnaît pleinement les défis auxquels les femmes continuent de faire face sur le lieu de travail et qu’elles ne devraient pas être jugées en fonction de leur apparence.

Obama et Joe Biden ont tous deux approuvé Harris dans sa campagne au Sénat et, bien sûr, en tant que candidat à la vice-présidence démocrate 2020. Obama s’est également présenté à l’inauguration de 2021 pour soutenir son ancien vice-président Joe Biden et a été vu en train de donner One Punch à Kamala Harris et de lui dire qu’il était « si fier ».

9. Elle n’a pas peur de mettre à profit ses compétences en contre-interrogatoire lors des audiences de confirmation du Sénat.

Jeff Sessions n’est pas la seule personne à avoir été soumise au penchant de Harris pour poser des questions difficiles et sans compromis lors des audiences de confirmation.

Besoin d’un exemple? Que dis-tu de ça?

En janvier 2017, lors des audiences de confirmation du général John F.Kelly, le nouveau directeur du Department of Homeland Security, Harris était le seul sénateur à demander à Kelly s’il utiliserait ou non les informations personnelles obtenues par l’action différée pour Programme des arrivées d’enfants (DACA) pour expulser les plus de 800 000 jeunes immigrés sans papiers qui se sont inscrits auprès du DACA pour éviter l’expulsion.

Bien que cela semble être une question parfaitement raisonnable pour l’homme qui dirigera le Department of Homeland Security, Harris a été le seul sénateur à aborder le sujet lors de l’audience et Kelly a répondu avec seulement «Je n’ai pas de plan pour le moment, d’autres que l’application de la loi. »

Il semble que nous pouvons nous attendre à de nombreux débats sains sur des questions politiques clés pendant le mandat de Kamala Harris en tant que vice-président.

10. Les femmes puissantes n’aiment pas que les hommes disent des choses méchantes à propos de Kamala Harris.

Le style de questionnement de Harris lors des audiences du Sénat a attiré beaucoup d’attention de ses homologues masculins. Ils ont décrit son comportement en des termes moins que flatteurs. Mais, heureusement, de nombreuses autres femmes ont sauté à la défense de Harris lorsque des hommes ont tenté de lui lancer une étiquette.

Par exemple, lorsque Jason Harris, l’un des anciens assistants de Donald Trump, a qualifié Harris de «hystérique» sur CNN, l’analyste politique Kirsten Powers a contesté son insulte en disant: «Je pense qu’elle a posé beaucoup de questions, en fait. Elle était très tenace, cela ne fait aucun doute, mais je ne dirais pas qu’elle était plus tenace que Ron Wyden [D-Ore.] étiez-vous? Diriez-vous cela? … Mais il n’était pas hystérique et elle l’était. OK, je voulais juste clarifier cela.

De plus, après que le sénateur Richard Burr ait interrogé la «courtoisie» de Harris envers le sous-procureur général Rod Rosenstein, la sénatrice Elizabeth Warren a tweeté:

11. Elle n’a pas peur de jurer lorsque l’occasion l’exige.

En mai 2017, Harris était interviewé par le podcast Pod Save America devant un public en direct à San Francisco. Sur le podcast, le sujet s’est tourné vers le représentant de la Chambre républicaine Raul Labrador, qui a déclaré à ses électeurs: «Personne ne meurt parce qu’il n’a pas accès aux soins de santé.»

La réponse de Harris a été épique. Elle a répondu: «Ce type, ce membre du Congrès, vous pourriez aussi bien dire:« Les gens ne meurent pas de faim parce qu’ils n’ont pas de nourriture ». Qu’est-ce que c’est que ça?

13. Elle s’est présentée à la présidence avant de devenir vice-présidente de Joe Biden.

Kamala Harris est devenue vice-présidente en 2020, aux côtés du président Joe Biden. Cependant, elle avait précédemment lancé une campagne électorale présidentielle dans le but d’obtenir la nomination démocrate plus tard donnée à Biden.

Elle était une candidate de premier plan pendant la majeure partie de 2019, mais a mis fin à sa campagne à la fin de cette année en invoquant un manque de fonds. Alors qu’elle était un ajout plus récent à l’arène politique, de nombreuses personnes sont félicitées pour avoir suivi les traces d’Hillary Clinton alors qu’elle devenait la prochaine grande candidate démocrate à la recherche de la Maison Blanche.

Harris a apporté son soutien total à Biden au début de 2020 avant de devenir plus tard son colistier. En tant qu’ancienne rivale, il est probable que Harris n’aura pas peur de défier son président si nécessaire.

Tom Burns est un mari, un père et un vétéran de l’industrie de l’édition éducative. Il a fondé Building-a-Library, un site Web consacré à aider les parents à trouver les bons livres pour leurs enfants.