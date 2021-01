12 choses les plus douces que Doug Emhoff a dites à propos de sa femme – Future vice-présidente, Kamala Harris

Le 20 janvier, Kamala Harris sera assermentée en tant que première femme vice-présidente des États-Unis.

Personne ne pouvait être plus favorable à sa victoire historique que Doug Emhoff, son mari depuis sept ans, et bientôt le premier conjoint masculin d’un VP.

Les deux se sont rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle et se sont mariés en 2014.

Emhoff a été un mari aimant et un fervent partisan de la carrière politique de Harris, et il ne semble pas pouvoir cesser de jaillir de sa fierté pour ses réalisations sur les réseaux sociaux et dans les interviews.

Ces douze citations de Doug Emhoff prouvent qu’il est un partenaire aimant et dévoué pour Harris, et le «second gentleman» de soutien dont notre pays a besoin.

1. Lors de son premier rendez-vous avec Harris:

«J’étais un peu nerveux. Elle portait cette veste en cuir marron, un jean et ses désormais célèbres Chucks. C’était un coup de foudre. C’était vraiment le cas.

2. Sur leur connexion instantanée:

« Je ne voulais pas [our first date] finir. Et donc le lendemain matin, j’ai décidé de lui envoyer un e-mail avec mes disponibilités pour les quatre prochains mois, y compris les longs week-ends. Et j’ai dit quelque chose comme: ‘Je suis trop vieux pour cacher le ballon. Tu es genial. Je veux voir si nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Voici la prochaine fois que je serai disponible. Et je suppose que cela a fonctionné. «

3. Sur sa proposition:

«Nous étions dans l’appartement, en train de discuter littéralement de savoir s’il fallait obtenir, vous savez, du pad thai ou quelque chose comme ça. Elle a dit: «Qu’est-ce qui ne va pas Dougie? Et j’ai juste dit: «Je veux passer le reste de ma vie avec toi». Elle dit: «Oh, d’accord, c’est bien. Voulez-vous du poulet ou du poisson? J’ai dit: « Non, je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Et je me suis mis à genoux.

4. Sur l’influence de sa femme:

«Elle travaille dur et elle est implacable. C’est tout simplement incroyable ce qu’elle fait. Et je regarde et elle regarde [back] et elle dit: «Qu’est-ce que tu fais, Dougie? Vous travailler?’ Et je dis: «Ouais! Oui, chérie. ‘… (Elle a) vraiment élevé mon jeu. «

5. Sur le choix de Kamala d’abandonner la course présidentielle de 2020:

«Elle a pris cette décision, et j’aurais soutenu tout ce qu’elle a décidé. Mais je ne suis pas son conseiller politique. Je suis son mari. Et donc mon rôle était d’être là pour elle, de l’aimer, de la récupérer, d’en parler, de l’aider.

6. Sur son soutien à la campagne Biden-Harris:

« Je comprends le rôle qu’elle joue et le rôle que Joe et Jill assument aussi, et je deviens très proche d’eux. Donc, je la soutiens, je les soutiens. Et c’est important, parce que ce qu’ils font est ainsi Et ils se retrouvent dans tellement de crises différentes. Les Américains les ont embauchés pour changer et pour nous sortir de ces choses. Et je vais faire tout ce que je peux pour les aider. «

7. Sur la personnalité de Kamala:

«Elle est terre-à-terre. Les gens me demandent tout le temps: ‘Qu’est-ce qu’elle aime vraiment?’ J’ai dit, elle est incroyablement normale. Et je pense que c’est vraiment une extension de qui elle est vraiment. «

8. Sur la façon dont son amour l’inspire:

«Elle a vu quelque chose en moi, je suppose que je ne savais pas que c’était là, mais c’est là.

9. Sur son admiration pour sa femme:

«Je comprends combien elle y met – combien de cœur et d’âme y mettent pour arriver là où elle est arrivée et pour le faire au niveau où elle le fait. C’est remarquable. »

10. Sur leur histoire d’amour:

«Rendez-vous à l’aveugle, coup de foudre, mariage, famille et une vie incroyable ensemble. À travers tout cela, quoi qu’il arrive, elle est TOUJOURS là pour moi et notre famille sans hésitation.

11. Sur son rôle dans le processus électoral:

«Je suis honoré, je suis honoré d’avoir tout mis en veilleuse – ma carrière, ma vie de famille, tout – pour aider Kamala dans cette campagne et vraiment aider Joe.

12. Sur sa fierté et son dévouement continus:

«Je suis si fier de ce que vous avez fait, si fier de ce que vous allez faire et, comme toujours, je serai à vos côtés pour tout cela. Aimé. »

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.